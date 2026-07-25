Ćavi Simons otvorio dušu o odlasku iz Barse: Ljudi pričaju napamet, nisam otišao, nego me nisu hteli

U Francusku je otišao sa 16 godina, kao slobodan igrač, i mnogi su mislili da je to učinio zbog novca. Talenat je uveliko bio uočljiv, pa je bilo čudno da ga Barselona nije vezala ugovorom. O čemu se, zapravo, radilo, mladi fudbaler ispričao je u popularnom britanskom podkastu "Sportski agenti" (The Sports Agents).

"Bilo je jasno sa njihove strane da ne veruju u mene. Tada nisam hteo ništa da pričam jer sam bio fokusiran samo na teren, ali rekli su mi da imaju druge igrače u koje veruju i da ja nisam deo projekta koji planiraju. Za mene je to bila jasna poruka, ali ljudi ne znaju šta se dogodilo i imaju mišljenje na osnovu onoga što su čuli, napamet pričaju, ali ovo je istina", izjavio je Simons.

Ćavi Simons je rođen u Amsterdamu, ali se kao trogodišnjak sa porodicom preselio u Španiju, u mesto nedaleko od Alikantea. Tamo je počeo da trenira fudbal i još kao dečak dobio mesto u Barseloni. Pokušao je svojevremeno da ga angažuje Čelsi, ali nije uspeo, a negativne priče o njegovom odlasku dobrim delom vezane su i za to što mu je već tada menadžer bio čuveni Mino Rajola, koji mu je u Pari Sen Žermenu obezbedio trogodišnji ugovor vredan 1.000.000 evra po sezoni.

"Celo moje detinjstvo je vezano za Barselonu, tako da volim taj klub. Sve što se tada pričalo povredilo je i mene i moju porodicu, ali situacija je bila jednostavna: Više su im se dopadali neki drugi igrači, što je potpuno u redu. Imao sam ponudu Pari Sen Žermena i njihov veliki projekat koji mi se dopao. Sa 16 godina sam trenirao sa najboljim igračima, tako da je odluka da odem u Pariz bila laka. Kada me prijatelji pitaju, kažem im da je to najbolja odluka koju sam doneo. Ljudi komentarišu da nisam igrao, ali naravno da je tako kada su tu bili Nejmar, Mesi i Embape. Teško je izboriti se za minute pored njih, ali taj period je bio najbolje iskustvo koje sam mogao da imam jer sam stvarno mnogo toga naučio od njih", zaključio je Ćavi Simons.