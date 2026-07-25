IMT surov posle crvenog kartona Petrušića, sa četiri gola častio Zemunce i preuzeo vrh tabele

Znalo se i pre utakmice da je IMT favorit na ovom susretu, mada niko nije shvatao olako Zemunce posle remija na premijeri sa Partizanom (2:2). Maksimalno ozbiljno je tim Zorana Popovića shvatio okršaj sa povratnikom u superligaški rang, već u uvodnoj fazi je preuzeo inicijativu i bio bolji na terenu.

Oko tri kilometra su udaljeni stadioni IMT-a i Zemuna jedan od drugog, ali umesto na Novom Beogradu zbog neadekvatnog stadiona ove komšije su se u okviru 2. kola Mozzart Bet Superlige sastale u 130 kilometara udaljenoj Loznici na stadionu Lagator. Taj put očigledno je mnogo više prijao “domaćim” Traktoristima, koji rutinski trijumfovali sa 4:0 (1:0).

Iako je nekoliko puta ozbiljno zapretio gostujućem golmanu Mladenu Živkoviću preko Nikole Glišića, Žozue Tiendrebeoga, visokog Stefana Šapića i Nikole Glišića, možda bi Zemun i uspeo da načini meč neizvesnijim da nije bilo trenutka nepažnje njegovog napadača Novaka Petrušića u 36. minutu. Mladi napadač, koji je pre nedelju dana u 93. minutu golom protiv Partizana doneo ogroman bod Zemuncima, sada je bio tragičar. U borbi za jednu loptu, do koje je čak prvi i došao, neoprezno je podigao nogu i udario Glišića u koleno. Sudija Nikola Radenković nije mnogo razmišljao, odmah je izvadio crveni karton. Ipak, očigledno da situacija nije bila baš toliko čista, pošto su oko tri minuta u VAR sobi Milan Mitić i Milan Minić analizirali faul. Na kraju ipak nisu pozvali Radakovića da pogleda snimak, Petrušić je isključen i to je načinilo utakmicu jednosmernom.

Bukvalno iz prvog sledećeg napada IMT je došao do prednosti. Večeras fenomenalni tinejdžer sa kapitenskom trakom Vasilije Novičić poslao je po zemlji dugu loptu kroz sredinu. Niko od igrača je nije zakačio, ona je došla do Šarlija Keite, koji je odigrao dupli pas sa Lukom Lukovićem. Keita je šutirao, Živković odbranio, ali lopta se odbila visoko na ivicu šesnaesterca. Levi bek Traktorista Ivan Martos je sve to lepo ispratio i glavom vratio loptu u nebranjenu mrežu.

Taj gol Španca u potpunosti je igru i samopouzdanje oslabljenih Zemunaca. IMT je potpuno dominirao i do nogu dotukao komšije. Zemunci su nekako uspeli da izdrže do kraja prvog poluvremena, ali već od početka drugog IMT je počeo ozbiljno da ih muči. Razigran je bio domaćin, pretio je po krilima, kroz sredinu, ali gotovo isključivo igrom po zemlji. Tiendrebeogo je u 52. minutu ozbiljno zagrejao Živkovićeve dlanove snažnim šutem sa distance, a potom je Keita imao svojih nekoliko minuta u kojima je bio u centru pažnje. Dva pokušaja u tri minuta bila su mu neprecizna, ali u 56. za goste nije bilo spasa. Glišić je centrirao sa levog krila, zavrnuo loptu ka unutra, a Keita u padu lepo zakačio loptu desnom nogom pored nedovoljno snažnog Jovanovića prosledio je u mrežu.

Kulić je posle toga pokušao trostrukom izmenom da razmrda svoj tim, da proba da iskreira nešto više u napadu, ali obilo mu se to o glavu. Mladi Žarko Bogdanović, koji je u 62. minutu zamenio Dimitrija Tabakovića, već u prvom kontaktu sa loptom je napravio ogromnu grešku. Prelako je izgubio posed ispred svog šesnaesterca, Dušan Žagar mu je oteo loptu, a potom ga je iznervirani Bogdanović oborio rukama u kaznenom prostoru. Nije bilo dileme, čist penal, a kao i prošle sezone mnogo puta odgovornost je preuzeo 18-godišnji Novičić i snažnim, preciznim i hladnokrvnim šutem savladao duplo starijeg Živkovića.

Ni tu IMT nije stao, iako je Popović izveo nekoliko najboljih igrača iz igre. Tačku na ubedljiv trijumf stavio je 17-godišnji Tadija Cojić, inače debitant, lepim golom posle kornera i odbijene lopte. IMT je ovom pobedom barem na kratko preuzeo prvo mesto na tabeli Mozzart Bet Superlige, pošto je na premijeri savladao Čukarički sa 1:0 i sada ima šest bodova.