Alarm u Žalgirisu: Vilijams Gosa muči loža

Ono što dodatno može da zabrine navijače jeste izjava trenera Tomasa Masijulisa, koja takođe nije ohrabrujuća.

"Deluje zabrinjavajuće, ali ništa ne znamo. Lekari će uraditi testove, pa ćemo dobiti pravu sliku. Ipak, ne izgleda dobro", rekao je litvanski stručnjak.

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Žalgiris još uvek ne može da računa na Sejbena Lija koji je doputovao u Beograd, ali se na kraju nije skidao za utakmicu protiv Crvene zvezde. Ukoliko ostane i bez Najdžela Vilijamsa Gosa, bio bi to veliki hendikep za tim iz Kaunasa. Žalgiris nedelji duplog kola najpre dočekuje prvaka Evrope Olimpijakos, a potom gostuje Parizu.

Oglasio se i Žalgiris koji je potvrdio da se radi o povredi zadnje lože. Kako je naveo litvanski tim, Amerikanac će biti van parketa u periodu od oko dve nedelje, što znači da propušta duplo kolo, kao i meč sa Barselonom.

EVROLIGA - 1. KOLO

Četvrtak

Dubai - Real Madrid 78:77

/Bejkon 24 - Luvavu Kabaro 11/

Hapoel Tel Aviv - Bajern 84:86

/Oturu 20 - Obst 19/

Crvena zvezda - Žalgiris

Panatinaikos - Pariz 91:72

/Fransisko 18 - Etijen 17/

Baskonija - Olimpijakos 89:106

/Loson 20 - Dorsi 25/

Barselona - Efes 89:82

/Brizuela 20 - Džejms 22/

Asvel - Makabi Tel Aviv 84:74

/Krauder 19 - Hord 15/

Petak

19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)

19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)

20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)

***kvote su podložne promenama