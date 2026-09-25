Alarm u Žalgirisu: Vilijams Gosa muči loža
Vreme čitanja: 2min | pet. 25.09.26. | 18:12
Dve nedelje pauze za Amerikanca
Ekipa Žalgirisa nadigrala je na gostovanju Crvenu zvezdu u prvom kolu Evrolige, a jedan od boljih na parketu bio je Najdžel Vilijams Gos. Nekadašnji plej Partizan Mozzart Beta postigao je 14 poena, imao šest asistencija, dva skoka i isto toliko ukradenih lopti, ali bi ova pobeda mogla da se podvede pod pirovu za litvanskog giganta.
Naime, Vilijams Gos je završnicu utakmice presedeo na klupi, a izgleda da je uzrok tome povreda.
"Osetio sam bol u zadnjoj loži , ali sam pokušao da igram. Međutim, osetio sam nelagodu na poslednjem prodoru, moramo da sačekamo kakva će biti dijagnoza", rekao je Amerikanac posle utakmice za Basket News.
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Ono što dodatno može da zabrine navijače jeste izjava trenera Tomasa Masijulisa, koja takođe nije ohrabrujuća.
"Deluje zabrinjavajuće, ali ništa ne znamo. Lekari će uraditi testove, pa ćemo dobiti pravu sliku. Ipak, ne izgleda dobro", rekao je litvanski stručnjak.
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Žalgiris još uvek ne može da računa na Sejbena Lija koji je doputovao u Beograd, ali se na kraju nije skidao za utakmicu protiv Crvene zvezde. Ukoliko ostane i bez Najdžela Vilijamsa Gosa, bio bi to veliki hendikep za tim iz Kaunasa. Žalgiris nedelji duplog kola najpre dočekuje prvaka Evrope Olimpijakos, a potom gostuje Parizu.
Oglasio se i Žalgiris koji je potvrdio da se radi o povredi zadnje lože. Kako je naveo litvanski tim, Amerikanac će biti van parketa u periodu od oko dve nedelje, što znači da propušta duplo kolo, kao i meč sa Barselonom.
EVROLIGA - 1. KOLO
Četvrtak
Dubai - Real Madrid 78:77
/Bejkon 24 - Luvavu Kabaro 11/
Hapoel Tel Aviv - Bajern 84:86
/Oturu 20 - Obst 19/
Crvena zvezda - Žalgiris
Panatinaikos - Pariz 91:72
/Fransisko 18 - Etijen 17/
Baskonija - Olimpijakos 89:106
/Loson 20 - Dorsi 25/
Barselona - Efes 89:82
/Brizuela 20 - Džejms 22/
Asvel - Makabi Tel Aviv 84:74
/Krauder 19 - Hord 15/
Petak
19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)
19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)
20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)
***kvote su podložne promenama