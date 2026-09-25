Dubai povećava razvojnu bazu u Srbiji: Partnerstvo i sa Čačkom 94

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Dubai i Čačak 94 sarađivaće na razmeni trenerskog znanja, iskustava i metodologija rada, profesionalnom usavršavanju stručnog kadra, organizaciji zajedničkih košarkaških kampova, kao i sistematskom razvoju i praćenju mladih igrača.

Poseban značaj sporazuma trebalo bi da bude upravo u otvaranju novih mogućnosti za najtalentovanije košarkaše iz Čačka i šireg regiona. Kroz saradnju sa Dubaijem trebalo bi da dobiju više prilika za međunarodno iskustvo, profesionalnu podršku i lakši pristup narednim stepenicama u karijeri.

Za Dubai ovo partnerstvo predstavlja i stvaranje dugoročne razvojne baze u Čačku, Srbiji i regionu, dok će Čačak 94 moći da koristi međunarodno iskustvo kluba iz Emirata, njegovu trenersku stručnost i razvijenu mrežu kontakata u evropskoj košarci.

Predsednik Dubai Dejan Kamenjašević istakao je da sporazum predstavlja nastavak dugoročne strategije kluba, koja pored rezultata prvog tima podrazumeva i ulaganje u stvaranje igrača.

"Ovo partnerstvo sa KK Čačak 94 predstavlja još jedan važan korak u ostvarivanju naše dugoročne vizije za Dubai . Srbija ima veliku košarkašku tradiciju i dugu istoriju razvoja vrhunskih igrača i trenera. Želimo da stvorimo jasan razvojni put za mlade talente i da igračima pružimo pravo okruženje i prilike da dostignu najviši nivo. Veoma smo srećni što započinjemo ovu saradnju i verujemo da oba kluba mogu zajedno da rastu i izgrade nešto značajno za budućnost", rekao je Kamenjašević.

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Memorandum je u ime Čačka 94 potpisao predsednik kluba Nikola Bojović, koji je u prvi plan stavio mogućnosti koje bi saradnja trebalo da otvori novim generacijama igrača iz tog kraja.

"Ovo partnerstvo predstavlja važan korak ka ostvarenju naše ambicije da Čačak 94 pozicioniramo kao međunarodno prepoznat centar za razvoj mladih igrača. Čačak ima veliku košarkašku tradiciju i naša je odgovornost da stvorimo uslove da nove generacije tu tradiciju nastave i učine je još snažnijom", rekao je Bojović.

On je dodao da su dve strane prepoznale zajedničku ideju kada je reč o razvoju talenata.

"U Dubaiju smo prepoznali partnera koji deli našu viziju i odlučnost da zajedno pomeramo granice. Pre svega, želimo da stvorimo jasan put za decu iz Čačka i šireg regiona ka najvišim nivoima evropske i međunarodne košarke, pružajući im znanje, profesionalnu podršku i prilike koje njihov talenat zaslužuje".

Dve organizacije će kroz zajednički rad pokušati da stvore nove mogućnosti za mlade igrače, kako u Srbiji, tako i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sa idejom da saradnja ne bude jednokratna, već deo dugoročnog razvojnog projekta.