Jovan Damjanović se brzo snašao: Pomagaće Slaviši Jokanoviću u Bazelu

Brzo se Jovan Damjanović snašao. Svega desetak dana pošto se rastao sa OFK Beograd Mozzart Betom, talentovani strateg pronašao je novi angažman. I to u Bazelu, gde će biti jedan od pomoćnika Slaviši Jokanoviću.

Inicijalnu vest švajcarskog Blika da će Jokanović preuzeti Bazel ubrzo je potvrdio i sam klub, otkrivši usput i sastav stručnog štaba 58-godišnjeg stratega čiji će deo biti i Damjanović. A pored njega činiće ga još i Goran Vuković, sada već bivši pomoćnik Saše Ilića u Partizanu tokom aktuelne sezone, kao i Aleksandar Janković, bivši kondicioni trener Crvene zvezde i Vojvodine, koji će istu ulogu obavljati i u Bazelu.