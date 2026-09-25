Jovan Damjanović se brzo snašao: Pomagaće Slaviši Jokanoviću u Bazelu
Vreme čitanja: 2min | pet. 25.09.26. | 18:50
Uz njega još Goran Vuković i Aleksandar Janković
Brzo se Jovan Damjanović snašao. Svega desetak dana pošto se rastao sa OFK Beograd Mozzart Betom, talentovani strateg pronašao je novi angažman. I to u Bazelu, gde će biti jedan od pomoćnika Slaviši Jokanoviću.
Inicijalnu vest švajcarskog Blika da će Jokanović preuzeti Bazel ubrzo je potvrdio i sam klub, otkrivši usput i sastav stručnog štaba 58-godišnjeg stratega čiji će deo biti i Damjanović. A pored njega činiće ga još i Goran Vuković, sada već bivši pomoćnik Saše Ilića u Partizanu tokom aktuelne sezone, kao i Aleksandar Janković, bivši kondicioni trener Crvene zvezde i Vojvodine, koji će istu ulogu obavljati i u Bazelu.
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Jokanović je na klupi švajcarskog kluba zamenio Luiđija Nočentinija, koji je obavljao ulogu privremenog trenera nakon što je Stefan Lihštajner otpušten. Srpski strateg je potpisao ugovor do kraja sezone.
“Bazel je vrhunski klub u međunarodnom fudbalu. Trenutna situacija za mene predstavlja uzbudljiv i zahtevan izazov, kojeg se prihvatam sa velikom motivacijom. Moja analiza mi je dala utisak da postojeći tim poseduje ogroman potencijal i da može da pruži znatno bolja izdanja nego u poslednje vreme. Sada je stvar u tome da, zajedno sa mojim stručnim štabom, napravimo prave korekcije kako bi taj potencijal postao vidljiv na terenu. Zaista se radujem što ću sledeće nedelje upoznati ekipu”, rekao je Jokanović.
Bazel, za koji nastupa srpski vezista Andrej Bačanin, posle devet odigranih kola zauzima četvrtu poziciju u švajcarskom prvenstva sa 12 bodova manje od lidera Lugana.
“Sa Slavišom Jokanovićem obezbedili smo trenera koji je tokom karijere više puta pokazao kako se ekipe vraćaju na stazu uspeha u teškim situacijama. Njegovo iskustvo, njegova jasnoća i napredak koji su njegovi timovi ostvarivali u kratkom vremenskom periodu bili su presudni faktori da mu ukažemo poverenje”, naglasio je sportski direktor Valentin Štoker.