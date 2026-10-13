Nemac sudi Zvezdi u Luganu
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Vreme čitanja: 1min | uto. 13.10.26. | 14:12
U pitanju je Florijan Badštubner
UEFA je odredila da utakmicu Lugano - Crvena zvezda u prvom kolu Lige konferencije sudi Nemac Florian Badštubner.
Kompletan sudijski tim je iz Nemačke, a u VAR sobi će se nalaziti Kristijan Dingert i Patrik Hanslbauer.
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Badštubner prvi put sudi nekom srpskom klubu, a bundesligaški arbitar u Nemačkoj je do 2020. godine.
Badštubner je prethodnog vikenda sudio duel između Kelna-Mehengladbah.
Utakmica Lugano – Crvena zvezda igra se u četvrtak od 18.45.
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