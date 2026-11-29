Pritom, Katalonci su na Rijazoru demonstrirali kvalitet koji prolazi pomalo neopaženo kod ljubitelja fudbala. Obično se stil igre ekipe Hansija Flika poistovećuje sa smislenim akcijama, brzim napadačima, viškovima, ali prvak Španije je postao ozbiljna sila i kad je reč o snalažljivosti u vazduhu. Demonstrirala je to tokom druge utakmice nedeljnog programa 14. kola La Lige, pošto je gost dva gola postigao glavom – 5:1.

Zicer iskorišćen. Niko nije sumnjao da će Barsa pogrešiti, ali valjalo je odraditi posao na stadionu gde je krajem prošlog i početkom ovog veka redovno trpela poraze. Beše to u vreme Super Depora, ali sad je na snazi Super Barsa. Dominantna i autoritativna, prošla je još jednu stanicu na putu ka odbrani naslova, jer je stekla šest bodova više od Real Madrida i zadržala distancu u odnosu na Atletiko (pet koraka) pred susret sa četom Dijega Simeonea u sredu veče.

Način na koji su Dani Olmo i Rafinja matirali Lea Romana – glavom – pozicionirao je Barselonu kao najbolji tim Španije u još jednom segmentu. U dosadašnjem toku prvenstvene trke niko nije dao više golova iz vazduha, pošto je Blaugrana potisnula Betis na drugu poziciju. Potrajalo bi kad bi se nabrajala sva dostignuća Barselone u Galiciji, međutim, probaćemo da se ograničimo samo na najznačajnija. Sedam od sedam. To je učinak Flikovih izabranika na gostovanjima. Sve mečeve van Kamp Noua je dobila. Mada, može da se govori o kvalitetima rivala, poput Elčea, Valensije, Levantea, Sevilje, naravno i Deportiva, ali mora da se kaže da je protiv dva učesnika Lige šampiona, Betisa i Atletika, Barsa takođe pokazala moć. A još jednom je demonstrirala veštine kakve u ovom trenutku niko u La Ligi nema, a i van Španije retko koji tim može njima da se pohvali. Na primer, razumevanje prostora i vremena, kao što je učinio Dani Olmo u maltene prvoj ozbiljnoj akciji pošto je lopta krenula sa centra. Lamin Jamal je prepoznatljivim kretnjama privukao trojicu protivnika na sebe i delovalo je da mu je jedina ideja da ćušne loptu ka golu Deportiva, a onda je Olmo genijalnim potezom rešio da je preskoči i pusti da se otkotrlja u mrežu. Taj detalj u kome nije dodirnuo fudbal nigde se ne vidi – statistika ga ne beleži, ali je suština kolegijalnosti i majstorskog čitanja situacije.

Bio je to rekordni pogodak Jamala, već u drugom minutu, kojim je nastavio da pomera granice, jer je na početku sezone dao gol na Mestalji posle samo pet minuta. Način Barselonine igre je toliko zadivljujući da tim poput Deportiva, koji je čak i pristojno izgledao u dosadašnjem toku sezone, ne može da se odupre. Konstantni napadi, lopta sa jednog na drugi kraj terena i presuda pre ili kasnije. Čak ni pogodak Pjera Emerika Obamejanga nije uznemirio goste, koji su posle prodora Entonija Gordona – u Bakuu opet proradio – stekli još jednu prednost preko Olma, jer je reprezentativac Španije glavom zakucao loptu u mrežu na ubacivanje Engleza.

Kad je video kako se snalazi nekadašnji član Lajpciga, može biti da je Rafinja pomislio da i on može slično, pa je čim je počelo drugo poluvreme skočio na centaršut Jamala i sam iz vazduha matirao Romana. Taman za peti gol Barselone glavom ove sezone, pa je i u tom parametru nenadmašna. Bio je to 16. gol Brazilca, a do kraja je posle minijature Gordona dao još dva, pa se het-trikom učvrstio na listi strelaca Primere. Sa 19 pogodaka stekao je dodatnu prednost u odnosu na Kilijana Embapea (16), najbolji je strelac Primere i kad se posmatraju samo gostovanja (devet) i ponekad deluje da odbrane od ovakvog tima nema.

Uostalom, pod komandom Hansija Flika Barselona je dala 253 gola na mečevima prvenstva Španije. Prosečno, otkako je Nemac stigao, Katalonci daju 2,78 golova po utakmici, a ove sezone to je još izraženije (3,9). To je sila koja se ne može zaustaviti. Jedino što i dalje pomalo škripi jeste odbrana. Naravno, ništa strašno, ali jedan propust Paua Kubarsija iskoristio je Pjer Emerik Obamejang, pa je nekadašnji napadač upravo Barselone savladao Đoana Garsiju i tako postao najstariji igrač u istoriji Primere koji je zatresao mrežu Katalonaca (37 godina i 164 dana). Gabonac je nosio Depor dok se nije povredio, davao i nameštao golove, uticajan je i kad se vratio, ali povratnik u elitu bolje od ovoga nije mogao, jer je preživeo pravo fudbalsko bombardovanje – čak 12 udaraca u okvir gola. Još je dobro i prošao.