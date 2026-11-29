Nisu brojni prekidi zbog nedoličnog ponašanja publike (čak pet) poremetili fudbalere Crvene zvezde u Novom Pazaru. Odigrali su izabranici Alberta Rijere veoma dobru utakmicu, većin delom imali potpunu kontrolu nad dešavanjima na terenu i slavili sa 3:0.

Posle tako rutinske pobede, nije imao Španac šta da zameri svom timu. Štaviše, rekao je da je ovo bila taktički najbolje odigrana utakmica od njegovog dolaska u Beograd.

"Odigrali smo fantastičnu utakmicu. Sa strane deluje da je bilo lako, ali to ne postoji u fudbalu. Deluje dobro jer smo igrali dobro. Kontrolisali smo loptu, nismo dali protivniku nikakvu šansu, nikakvu opciju. Odradili smo dobar posao i čestitam igračima. Imali smo 90 minuta kontrole nad utakmicom. U fudbalu morate da uradite mnogo dobrih stvari, perfekcija ne postoji, ali smo mnogo toga dobrog uradili. Možda sam očekivao više od protinika, taktički je ovo bila najlakša utakmica koju smo igrali. Iz dva pasa smo dolazili do njihovog kaznenog prostora", zadovoljno je konstatovao Rijera pred kamerom TV Arena Sport, a potom je na konferenciji za medije posebno pohvalio Gudelja, Gaštarova i Miloša Veljkovića.