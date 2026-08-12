Vladan Milojević stigao na potpis! U Šangaj...

Dok na stadionu Rajko Mitić gori vatra neizvesnosti zbog izvesnog odlaska Dejana Stankovića, bilo je verovatno navijača Crvene zvezde koji su se zapitali gde je i šta radi Vladan Milojević. Verovatno najznačajniji trener u novijoj istoriji kluba iz Ljutice Bogdana stigao je na potpis, ali u kineski Šangaj Šenhua, javlja tamošnji novinar Jang Ji.

Trofejni stručnjak stigao je direktnim letom iz Beograda, u pratnji svojih pomoćnika iz stručnog štaba. Mediji u Kini dočekuju Milojevića raširenih ruku, dok Šenhua pliva sve bliže zoni ispadanja, sa samo 22 osvojena boda iz 21 utakmice.