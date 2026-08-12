Vladan Milojević stigao na potpis! U Šangaj...
Vreme čitanja: 1min | sre. 12.08.26. | 10:10
Srpski trener pred angažmanom u Šenhui
Dok na stadionu Rajko Mitić gori vatra neizvesnosti zbog izvesnog odlaska Dejana Stankovića, bilo je verovatno navijača Crvene zvezde koji su se zapitali gde je i šta radi Vladan Milojević. Verovatno najznačajniji trener u novijoj istoriji kluba iz Ljutice Bogdana stigao je na potpis, ali u kineski Šangaj Šenhua, javlja tamošnji novinar Jang Ji.
Trofejni stručnjak stigao je direktnim letom iz Beograda, u pratnji svojih pomoćnika iz stručnog štaba. Mediji u Kini dočekuju Milojevića raširenih ruku, dok Šenhua pliva sve bliže zoni ispadanja, sa samo 22 osvojena boda iz 21 utakmice.
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Subota, 14.00: (1,95) Šangaj Šenhua (3,50) Henan Songšan (3,50)
Prema zasad nezvaničnim informacijama, Vladan Milojević bi sa novim klubom trebalo da potpiše dvogodišnji ugovor, sa nižom platom od njegovog prethodnika Leonida Slutskog.
Prvi meč srpskog stručnjaka u novom klubu biće verovatno protiv Peking Guoana 18. avgusta. Mada, već u subotu Šangaj igra susret protiv Henana. Dotad će 56-godišnji trener morati da se upozna sa timom, okolnostima i postavi određene taktičke principe.
Vladan Milojević pored rada u srpskom fudbalu ima veliko iskustvo rada u inostranstvu. Pre svega u Grčkoj i na Kipru, a radio je i u arapskim zemljama. Ovo će mu biti prvi izlet u kineski fudbal.