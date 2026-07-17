Jabusele jedva čeka da radi sa Žocom: To je nešto posebno za mene

Razgovarao je sa Željkom Obradovićem i jasno je da ga mnogo ceni. "Imali smo sjajan razgovor. Zaista veoma dobar razgovor. Očigledno je jedan od najboljih trenera u Evroligi. Prilika da igram za njega biće nešto posebno za mene. Jedva čekam da učim pored njega. Što se tiče onoga što očekuje od mene, rekao bih da želi da igram sa energijom, da dajem sve od sebe na terenu, da donesem svoje znanje i iskustvo i, naravno, da pomognem ekipi da pobeđuje".

Zašto je izabrao baš Panatiniakos? "Mnogo stvari je uticalo na moju odluku. Na primer, ambicija kluba. Znam da je njihov cilj da osvoje svaki trofej za koji se bore. Naravno, Matijas Lesor i Mustafa Fal su imali veoma važnu ulogu u mojoj odluci da dođem ovde. Takođe, navijači su nešto što mi mnogo znači. Igrati za klub sa takvom bazom navijača kao što je Panatinaikos je posebno. Naravno, tu je i sama ekipa. Imate odličan tim, sjajne ljude. Želim da budem deo svega toga. Verujem da će ovo biti nešto posebno" .

Sarađivaće i sa Majkom Batistom.

"To je zaista sjajno. Bio je veliki igrač, napravio je fantastičnu karijeru. To što će biti deo stručnog štaba je nešto izuzetno za mene. Uvek ću pokušavati da razgovaram sa njim i učim od njega. Ako budem imao neko pitanje ili nedoumicu na terenu, znam da će moći da mi pomogne. Njegovo prisustvo je veoma važno za sve nas. Pokušaćemo da iskoristimo njegove savete, znanje i sve ono što može da nam pruži kroz svoje iskustvo".

Poznaje i dosta novih saigrača.

"Ne bih rekao da će mi najbolji prijatelj biti samo jedan igrač. Radujem se što ću provoditi lepo vreme sa svima u timu. Malo bolje poznajem Najdžela Hejs-Dejvisa, jer smo se sastajali kao rivali u španskom prvenstvu, ali i ranije u Evroligi. Poznajem i Huanača. Ovo je ekipa sa igračima koji svi pokušavaju da ostvare isti cilj. Želim da imam dobar odnos sa svima".

Već je zamišljao prvo zakucavanje u OAKA areni.

"Već sam to zamislio. Veliko zakucavanje, gledam ka tribinama i vidim navijače kako pevaju i bodre ekipu. Da podelim svoju energiju sa njima, da osetim njihovu energiju i da svi zajedno proživimo intenzitet tog trenutka".

Zna se šta su glavni ciljevi.

"Da pokušamo da osvojimo što više trofeja. Da pobedimo što više utakmica. Da igramo sa mnogo energije i da dam sve što imam u sebi. Da ne ostane nijedno žaljenje da sam mogao da pružim više. I, naravno, da ovde uživam", zaključio je.