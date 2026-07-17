Šta je u tvojoj glavi? Manzambi, Manzambi... Vila za 60.000.000 evra prizvala taktove "Zombija"
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 19:40
Engleski velikan uz čuvenu pesmu grupe "The Cranberries" predstavio najskuplje pojačanje u istoriji kluba
Kada je Aston Vila zvanično predstavila svoje najnovije pojačanje uz prepoznatljive, grmljavinske taktove legendarnog hita grupe The Cranberries "Zombie“, navijačima na Vila Parku je istog trenutka postalo jasno koja će im se pesma vrteti u glavi cele sezone: „In your head, in your head, Manzambi, Manzambi..."
Dvadesetogodišnji Švajcarac Johan Manzambi stigao je iz Frajburga u Vilinom rekordnom poslu vrednom 60.000.000 evra (za nekoliko stotina hiljada evra skuplji od Amadua Onane), potpisavši dugoročni ugovor sa klubom iz Birmingema nakon neviđene drame na tržištu u kojoj je Njukasl tradicionalno ostao praznih šaka.
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Unai Emeri morao je da reaguje munjevito i aktivira ovu transfer bombu. Vila se našla u ozbiljnom problemu na sredini terena nakon što je Amadu Onana doživeo tešku povredu prednjih ukrštenih ligamenata nastupajući za Belgiju na Svetskom prvenstvu. Kada se tome doda i odlazak Jurija Tilemansa u Mančester Junajted, koji je potvrđen ranije ove sedmice, vezni red kluba bio je desetkovan.
Njukasl je već imao postignut načelni dogovor sa Frajburgom i bio na korak od potpisa. Međutim, Manzambijevo oklevanje da izabere konačnu destinaciju otvorilo je vrata Vili. Čelnici kluba sa Vila Parka uleteli su silovito, predstavili igraču projekat igranja u Ligi šampiona i bukvalno mu oteli olovku iz ruku u trenutku kada je krenuo ka severu Engleske.
"Veoma sam uzbuđen što sam ovde i što ću trenirati sa Unaijem Emerijem i ekipom. Ovo je ogroman klub u Engleskoj i igraju u Ligi šampiona. Već sam igrao protiv Aston Vile ranije i za mene je ovaj prelazak bio savršen plan".
Mladi vezista je eksplodirao na tekućem Svetskom prvenstvu, gde je na prve četiri utakmice za Švajcarsku postigao tri gola i upisao dve asistencije. Nažalost, povreda ga je sprečila da pomogne reprezentaciji u penal-ruletu osmine finala protiv Kolumbije i četvrtfinalnom porazu od Argentine (3:1), ali je i to bilo dovoljno da čitava Evropa poludi za njim.
Manzambi je profesionalnu karijeru započeo u akademiji švajcarskog Serveta, odakle je 2024. prešao u Frajburg. Za nemački klub je debitovao u septembru iste godine i u rekordnom roku sakupio 58 nastupa, uz impresivan učinak od devet golova i 11 asistencija.
Sada je pred njim najveći izazov u karijeri. Pritisak istorijskog transfera od 60.000.000 evra je ogroman (postao i najskuplji švajcarski fudbaler ikada, pretekao Granita Džaku koji je prešao 2016. iz Menhengladbaha u Arsenal za 45.000.000 evra), ali sa vanserijskim talentom koji poseduje i hitom koji je već spreman za tribine, Birmingem je dobio novog heroja. Manzambi, Manzambi, Manzambi...