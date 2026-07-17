Šta je u tvojoj glavi? Manzambi, Manzambi... Vila za 60.000.000 evra prizvala taktove "Zombija"

Unai Emeri morao je da reaguje munjevito i aktivira ovu transfer bombu. Vila se našla u ozbiljnom problemu na sredini terena nakon što je Amadu Onana doživeo tešku povredu prednjih ukrštenih ligamenata nastupajući za Belgiju na Svetskom prvenstvu. Kada se tome doda i odlazak Jurija Tilemansa u Mančester Junajted, koji je potvrđen ranije ove sedmice, vezni red kluba bio je desetkovan.

Njukasl je već imao postignut načelni dogovor sa Frajburgom i bio na korak od potpisa. Međutim, Manzambijevo oklevanje da izabere konačnu destinaciju otvorilo je vrata Vili. Čelnici kluba sa Vila Parka uleteli su silovito, predstavili igraču projekat igranja u Ligi šampiona i bukvalno mu oteli olovku iz ruku u trenutku kada je krenuo ka severu Engleske.

"Veoma sam uzbuđen što sam ovde i što ću trenirati sa Unaijem Emerijem i ekipom. Ovo je ogroman klub u Engleskoj i igraju u Ligi šampiona. Već sam igrao protiv Aston Vile ranije i za mene je ovaj prelazak bio savršen plan".