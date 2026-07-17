Nikolić magnet za pehare, najbolji je trener Grčke

Način na koji je tim igrao, kako se takmičio i proživljavao teške trenutke i iz njih se izdigao promovisao je stratega žuto-crnih u laureata, što je još jedan pečat na utisak kakav je ostavio u zemlji Helena.

Nikolić nije bio u prilici da primi nagradu, jer se sa ekipom nalazi na pripremama u Holandiji, ali se okupljenima na žrebanju parova u susret novoj sezoni obratio video porukom i naglasio da ovo nije samo njegov lični, već kolektivni uspeh.

"Žao mi je što nisam sa vama u Atini, ali sam istovremeno srećan što sam sa svojim timom i saradnicima na terenu, radeći ono što volimo. Treniramo i igramo fudbal. Svi vrlo dobro znate da u kolektivnim sportovima svaka individualna nagrada pripada timu, a ne pojedincu i zato želim da ovo priznanje posvetim svima koji su radili sa nama prošle sezone”, naglasio je Nikolić.

Pred njim, kao i ostatkom ekipe u kojoj su, između ostalih srpski internacionalci Mijat Gaćinović i Luka Jović je izazov u vidu predstojeće sezone u kojoj će ga svi posmatrati kao metu u vidu prvaka, a istovremeno i želja da AEK kroz plej-of uvede u grupnu fazu Lige šampiona.