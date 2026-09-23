Privremeni guverner Klipersa: Lu ostaje trener, sarađivaćemo sa NBA

Gibson je takođe razjasnio situaciju u upravi tima, imenujući novog privremenog predsednika košarkaških operacija i generalnog menadžera.

„Imenovao sam Trenta Redena da obavlja dužnost privremenog predsednika košarkaških operacija dok je Lorens Frenk odsutan iz tima. Takođe sam imenovao Marka Hjuza za privremenog generalnog menadžera.“

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket

Gibson se osvrnuo i na ulogu Taja Lua u timu, koji je na funkciji glavnog trenera Klipersa od 2020. godine.

„Taj Lu ostaje naš glavni trener i imamo puno poverenje u njega. Taj je iznova pokazivao sposobnost da prevaziđe prepreke, ujedini tim i inspiriše igrače da pruže svoj maksimum. Njegovo liderstvo biće od ključnog značaja u narednom periodu.“

Gibson se dotakao i trejda Kavaja Lenarda, kao i drugih poteza napravljenih tokom pauze između sezona.

„Takođe smo realizovali trejd sa Torontom. Zahvaljujemo se Kavaju na njegovom doprinosu na terenu i želimo mu sve najbolje. U isto vreme, sa uzbuđenjem želimo dobrodošlicu Brendonu Ingramu, kao i Grеjdiju Diku, te igračima koje smo doveli tokom leta - Ruiju Hačimuri i Maksu Strusu. Oni se pridružuju talentovanom jezgru tima koje čine Darijus Garland, Kris Dan, Derik Džouns Džunior, Bruk Lopez, Kobi Sanders, Ajzea Džekson i Kiton Vagler, koga smo sa oduševljenjem izabrali na ovogodišnjem draftu.“