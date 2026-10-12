Nije dovoljan jedan Dani, moraju dvojica: Hetafe dogovorio Karvahala, sad želi - Pareha

Formula ista kao i za Karvahala. Fudbaler kome je saradnja sa Viljarealom istekla na kraju prošle sezone i nije uspeo da pronađe novi angažman. Kontakti su već uspostavljeni i deluje da dogovor dve strane može biti brzo postignut. Ukoliko bi došao, bio bi to povratak iskusnog veziste na stadion "Alfonso Perez" posle 15 godina.

Taj period od 2009. do 2011. u dresu kluba iz glavnog grada Španije bio je jedan od ključnih za njegovu karijeru. Odatle je otišao u Valensiju za 6.000.000 evra i ostavio dubok trag na Mestalji.

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U dresu Slepih Miševa i kasnije Viljareala bio je nezamenljiv, jedan od najprepoznatljivijih igrača u Primeri, a da nije član Barselone, Reala ili Atletika. Pareho je odigrao 558 mečeva u elitnom rangu španskog fudbala. U tom segemtnu je u pet igrača sa najviše utakmica. Ispred njega su samo Antoan Grizman (564), Raul Garsija (609), Hoakin (622) i Andoni Zubizareta (622). Ukoliko bude igrao redovno, a teško da se neće desiti jer Hetafeu nasušno treba kreativni vezista, sigurno će prestići Grizmana.

Ostaje samo da se vidi koliko je još fudbala ostalo u Parehovim nogama s obzirom da ima 37 godina. Pre desetak dana se govorkalo da bi mogao da ga uzme Rasing Santander i upari sa Serhijom Kanalesom, ali do dogovora nije došlo. Posle Karvahala i Pareha, Hetafe nastavlja da snima tržište slobodnih agenata. U klubu se radi na još jednom imenu koje bi moglo da pojača konkurenciju u timu.