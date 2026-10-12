Nije dovoljan jedan Dani, moraju dvojica: Hetafe dogovorio Karvahala, sad želi - Pareha
Vreme čitanja: 2min | pon. 12.10.26. | 18:25
Dugogodišnji igrač Viljareala želja madridskog kluba
Rastračala se uprava Hetafea po tržištu slobodnih igrača kako bi treneru Hoseu Bordalasu obezbedili više opcija nakon vrlo promenljivog početka sezone. Svima je jasno da madridski klub dugo kuburi sa finansijama, uostalom, želeli su iz Partizana da dovedu Dembu Seka posle dvomeča u plej-ofu za Ligu konferencije, ali se Hetafeu nije dopala formula po kojoj su crno-beli želeli da posluju. Nešto kasnije, kao grom je odjeknula vest da je Hetafe dogovorio dolazak Danija Karvahala.
Iskusni bek je na kraju prethodne sezone ostao bez ugovora u Realu, prošao je lekarske preglede i treba da potpiše ugovor do kraja sezone i to posle utakmice protiv Univerzitatee iz Krajove u Ligi konferencije. Jedini problem pravili su okviri finansijskog fer-pleja, ali je predsednik Anhel Tores podneo garancije da će sve biti u redu. Međutim, to nije sve. Hetafeu nije dovoljan jedan Dani, žele još jednog i to - Pareha.
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Formula ista kao i za Karvahala. Fudbaler kome je saradnja sa Viljarealom istekla na kraju prošle sezone i nije uspeo da pronađe novi angažman. Kontakti su već uspostavljeni i deluje da dogovor dve strane može biti brzo postignut. Ukoliko bi došao, bio bi to povratak iskusnog veziste na stadion "Alfonso Perez" posle 15 godina.
Taj period od 2009. do 2011. u dresu kluba iz glavnog grada Španije bio je jedan od ključnih za njegovu karijeru. Odatle je otišao u Valensiju za 6.000.000 evra i ostavio dubok trag na Mestalji.
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U dresu Slepih Miševa i kasnije Viljareala bio je nezamenljiv, jedan od najprepoznatljivijih igrača u Primeri, a da nije član Barselone, Reala ili Atletika. Pareho je odigrao 558 mečeva u elitnom rangu španskog fudbala. U tom segemtnu je u pet igrača sa najviše utakmica. Ispred njega su samo Antoan Grizman (564), Raul Garsija (609), Hoakin (622) i Andoni Zubizareta (622). Ukoliko bude igrao redovno, a teško da se neće desiti jer Hetafeu nasušno treba kreativni vezista, sigurno će prestići Grizmana.
Ostaje samo da se vidi koliko je još fudbala ostalo u Parehovim nogama s obzirom da ima 37 godina. Pre desetak dana se govorkalo da bi mogao da ga uzme Rasing Santander i upari sa Serhijom Kanalesom, ali do dogovora nije došlo. Posle Karvahala i Pareha, Hetafe nastavlja da snima tržište slobodnih agenata. U klubu se radi na još jednom imenu koje bi moglo da pojača konkurenciju u timu.