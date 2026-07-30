Bruno veruje u Cvetkovića i Salibu na duže staze

Belgijska štampa prenosi da je verovatnija opcija da Mihajlo uđe sa klupe, te da će trener Bruno dati prednost Oniji Sekeu i Džošui Enga Kani po krilima, te Danilu Sikanu u samom špicu napada.

Jasno je da Bruno na njega i Salibu računa na duge staze, ali je u poslednje vreme bilo dosta promena u ekipi. Mario Stojkens, Andrea Bertaćini, Tristan Degref i Mihajlo Cvetković, gledali su mečeve kao rezerve, dok je nekoliko mladih igrača dobijalo priliku.

20.30: (2,20) Anderleht (3,45) Hamarbi (3,50)

Trener Anderlehta ističe da postoji zdrava konkurencija u ekipi te da je tako nešto normalno. Ove večeri moraće da igra bez suspendovanog Salibe, ali to neće biti problem po njemu.

"Hamarbi je odigrao već 16 mečeva ove sezone, nama će to biti tek drugi zvanični. Imamo mlad tim. To što Saliba ne igra ne menja ništa, imamo drugih 11 Saliba. Ne zasniva se sve na jednom igraču. Ne očekujem da Hamarbi igra drugačije, imaju isti stil bilo da igraju na strani ili kod kuće. Čuje da dolazi oko 1.100 Šveđana, ali naši navijači mogu da naprave razliku. Želja nam je da ih uključimo u meč od prvog minuta", kaže Bruno.

Neke navijače je zabrinulo kada je iz mečeva izostavio Strojkensa i Cvetkovića, ali portugalski stručnjak kaže da to nije ništa posebno.

"Strojkens ima samo 21, a Cvetković 19 godina. Ponekad ljudi zaboravljaju koliko su oni mladi. Kod mene, ista pravila važe za sve. Ime i godine ne igraju nikakvu ulogu. Ko god igra mora da radi naporno svakog dana. Kada nešto nije u redu, ja to kažem smesta. Znaju i kada sam zadovoljan, ne igram nikakve igrice", jasan je trener belgijske ekipe.

Da se Belgijanci ne šale i nastoje da se još pojačaju svedoči i to što su u sredu angažovali krilo Olivera Antmana iz Rendžersa za 5.000.000 evra. Na meti im je i član marokanske ekipe Union Tuarga, u pitanju je napadač Tafik Bentajeb, koji je prošle sezone bio član ekipe Troa, za koju je na 31 utakmici postigao 20 golova.

Takođe, očekuje se da narednih dana sve bude rešeno oko transfera ofanzivnog veziste praške Sparte, 22-godišnjeg Adama Karabeca, koji se procenjuje na 7.000.000 evra.

Na drugoj strani, trener Hamarbija Henrik Ridstrem prokomentarisao je ocenu trenera Anderlehta da su Šveđani i dalje favoriti u ovom dvomeču.

"On je pametan momak, želi da skine pritisak sa svog tima, razumem to. Nemam problem sa tim da smo u ulozi fav orita. I mi kao i Anderleht imamo mlad tim. Ako se pogledaju celi timovi i vrednost igrača, oni su u boljoj poziciji. Naša želja je da prođemo, Belgijanci žele isto. Tako ja to vidim. Anderleht je prosto veći klub po tradiciji. Ali na terenu je sve otvoreno", zaključio je trener Hamarbija.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

LIGA EVROPE – DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠI)

Četvrtak

18.00: (1,33) Makabi Tel Aviv (5,50) Šerif Tiraspol (8,50), prvi meč: 5:0

19.00: (3,25) Hradec (3,35) Tromse (2,10), prvi meč: 1:0

19.00: (1,90) Pafos (3,40) Hajduk (3,80), prvi meč: 0:2

19.00: (2,00) Midtjiland (3,60) Bešiktaš (3,60), prvi meč: 0:1

19.45: (1,85) PAOK (3,45) Dinamo Kijev (4,00), prvi meč: 3:2

20.00: (2,55) CSKA Sofija (3,25) Karabag (2,85), prvi meč: 0:0

20.30: (2,95) Ferencvaroš (3,50) Tvente (2,35), prvi meč: 2:1

20.30: (2,20) Anderleht (3,45) Hamarbi (3,50), prvi meč: 1:1

21.00: (1,15) Benfika (8,00) Sankt Galen (16,0), prvi meč: 1:2

***kvote su podložne promenama