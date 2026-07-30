Mini Lautaro dobio 'devetku' na Olimpiku, a Roma špica od 35.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 13:16
Santijago Kastro prvo pojačanje rimskog kluba u letnjem prelaznom roku
Konačno da i Roma nekoga 'ulovi'. Mnogi su joj ispred nosa umakli ovog leta, Santjago Kastro - nije! Argentinski centarfor nova je 'devetka' Vučice, potvrdili su ovog podneva sa Olimpika, ozvaničivši peti najskuplji transfer u istoriji kluba uz mogućnost da napravi skok na večnoj listi.
Jer Bolonja će dobiti zagarantovanih 35.000.000 evra, dok bi dodatna 2.000.000 Kastro mogao da joj donese kroz bonuse. I ukoliko ih ispuni, preskočiće Gabrijela Batistutu na četvrtom mestu najskupljih akvicizija rimskog kluba.
Izabrane vesti
Argentinac se zajedno sa Nikolom Tresoldijem našao u užem izboru kandidata za novog centarfora na Olimpiku. Pregovarala je Roma paralelno i sa Klub Brižom, ali je inicijalnu ponudu od 35.000.000 evra belgijski šampion odbio naglasivši da ga neće pustiti za manje od 40.000.000. Roma je potom fokus usmerila ka Bolonji i dovela 'mini Lautara', kako mu na Apeninima tepaju zbog stila igre kojim pomalo podseća na sunarodnika Martineza iz Intera.
Kastro je u Bolonju stigao iz Veleza pre dve i po godine za 13.200.000 evra i za italijanski klub upisao 105 utakmica, zabeleživđi 22 gola i 13 asistencija. Očekuje se da mu Đan Pjero Gasperini odmah poveri ulogu startera, posebno što je u suprotnom pravcu - na Renato Dalaru - otišao ukrajinski napadač Artjom Dovbik. Isprva na pozajmicu plaćenu 3.000.000 evra uz opciju otkupa na kraju sezone.
Kastro je suštinski Romino prvo pojačanje, s tim da je drugo već uveliko na putu. Italijanski i nemački mediji pišu da je rimski klub sa Volfzburgom dogovorio dolazak grčkog štopera Konstantinosa Kulierakisa za 15.000.000 evra.