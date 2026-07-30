Mini Lautaro dobio 'devetku' na Olimpiku, a Roma špica od 35.000.000 evra

Konačno da i Roma nekoga 'ulovi'. Mnogi su joj ispred nosa umakli ovog leta, Santjago Kastro - nije! Argentinski centarfor nova je 'devetka' Vučice, potvrdili su ovog podneva sa Olimpika, ozvaničivši peti najskuplji transfer u istoriji kluba uz mogućnost da napravi skok na večnoj listi.

Jer Bolonja će dobiti zagarantovanih 35.000.000 evra, dok bi dodatna 2.000.000 Kastro mogao da joj donese kroz bonuse. I ukoliko ih ispuni, preskočiće Gabrijela Batistutu na četvrtom mestu najskupljih akvicizija rimskog kluba.