Real prodao dva bisera za 50.000.000 evra, Arbeloa ih vodi u Premijer ligu

Podsećanja radi, pre samo mesec dana Niko Pas je prodat Komu za 60 miliona evra (pri čemu je klub zadržao opciju otkupa za 80 miliona). Kod Gonzala je posao u potpunosti završen, dok se u slučaju Palasiosa u narednim satima očekuje završavanje najsitnijih formalnosti. Takođe, Real dobija 8.000.000 evra od Fjorentine za Viktora Valdepenjasa .

Gonzalo je bio izričita želja rukovodstva Fulama na preporuku Arbeloe, koji mu je dao puno poverenje još prošle sezone kada je privremeno preuzeo kormilo Reala nakon odlaska Ćabija Alonsa. Mladom napadaču imponovalo je i to što je Žoze Murinjo bio prijatno iznenađen njegovim profilom tokom priprema, ali je logika presudila... Prostor u napadu Reala postao je pretesan.

Gonzalo bi se za minute borio u paklenoj konkurenciji u kojoj su već Mbape, Belingem, Vinisijus...

Sa druge strane, Palasios je procenio da je vreme da napusti Real B. Nakon sezone u kojoj je sa 16 golova i pet asistencija bio drugi strelac RFEF Primera lige, ponude su počele da pljušte, ali čim je stigao poziv iz Londona, sve ostale opcije su pale u drugi plan. Pred njim je sada najsjajnija pozornica na svetu, engleska Premijer liga.