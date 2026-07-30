Rumunska stranputica ovog leta

Ovog leta – stranputica rumunskih klubova u evropskim takmičenjima. Šampion iz Krajove je u prvoj rundi kvalifikacija za elitno evropsko takmičenje lako eliminisao beloruski Vitebsk, ali već na drugoj stepenici na putu do Lige šampiona Univerzitatea je poklekla u dvomeču sa bugarskim Levskim. Posle poraza u Sofiji (0:1), u revanšu na stadionu Jon Oblamenko bilo je 2:2 (gosti vodili već na startu meča sa 2:0). Imaće ekipa iz Krajove još dve šanse da se ipak domogne evropske jeseni.

18.00: (5,40) Auda Riga (3,70) FCSB (1,60)

Prošle nedelje je vicešampion iz Kluža, Univerzitatea, na penale eliminisana od Dinamo Kijeva već na startu kvalifikacija za Ligu Evrope. Danas će na megdan tri rumunska kluba u drugoj rundi kvalifikacija za Ligu konferencije, a rezultati iz prvog duela ne ulivaju poverenje.

Pogotovo je prošle nedelje razočarao FCSB, poražen je na svom terenu od malo poznate letonske Aude (2:3). Tim kontroverznog vlasnika Điđija Bekalija imaće težak zadatak na Baltiku da nadoknadi minus iz Bukurešta.

19.00: (1,42) Bran (4,20) Univerzitatea Kluž (7,25)

Iako je šampion iz 2024. i 2025. godine razočarao u prvom meču, optimizam nije napustio ekipu iz Bukurešta. Debi za FCSB imaće i Dilan Batubinsika, dok u Rigi i dalje neće biti povređenih Ofrija Arada, Davida Mikuleskua i Sijabonge Ngezane. Reprezentativac Zelenortskih Ostrva Žoao Paulo je imao duži odmor posle kraja Mundijala, otputovao je za Rigu, ali neće biti starter. Očekuje se da bi mogao da igra u nastavku.

Univerzitatea iz Kluža je posle ispadanja iz kvalifikacija za Ligu Evrope dobila još jednu šansu za evropsku jesen, ali u prvom meču na svom terenu odigrala je samo 2:2 u Transilvaniji protiv Brana. Norveška Eliteserien je u punom jeku, pa će podvig za vicešampiona Rumunije u Bergenu ako uspe da dobije i plasira se u narednu fazu. Najveće šanse da se nađe u trećoj rundi kvalifikacija za Ligu konferencije ima ĆFR Kluž, koji je prošle nedelje u Jerevanu igrao 1:1 sa Alaškertom, pre revanša u gradu u Transilvaniji (20.30).

Trenutno je Rumunija na 21. mestu na rang-listi UEFA. I dalje je bolja od Srbije, ali ako se ovako nastavi, nastaviće se slobodan pad naših komšija. I pored nepovoljnih rezultata u prvim mečevima, nekadašnji rumunski as Đika Krajoveanu u jednoj emisiji je rekao da veruje da će FCSB i Univerzitatea Kluž uspeti da se domognu treće runde kvalifikacija za Ligu konferencije.

20.30: (1,60) Kluž (3,70) Alaškert (5,40)

Nekadašnjeg rumunskog reprezentativca neprijatno je iznenadio šampion ove zemlje koji je ispao od bugarskog Levskog.

“Razočaran sam eliminacijom Krajove iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Mislim da je ispala od inferiornijeg rivala”, prenosi Digi Sport reči nekadašnjeg napadača koji je najbolje dane karijere imao devedesetih godina prošlog veka u Sosijedadu.

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LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠ)

Utorak

Apolon - Dila Gori 3:0 (1:0), prvi meč 4:0

Riga - Vardar 5:2 (0:1), prvi meč 3:2

CSKA Sofija 1948 - Spartak Trnava 0:0, penalima 5:3, prvi meč: 0:0

Drita - Florijana 1:1, posle produžetaka 2:1 (1:1, 0:1), prvi meč: 1:1

Sreda

Dukađini - Lugano 1:5 (1:3), prvi meč 0:1

Kopenhagen - Polisja Žitomir 2:1 (1:0), prvi meč 3:3

Rapid Beč - Santa Koloma 6:2 (3:1), prvi meč 3:1

Četvrtak

16.00: (1,28) Tobol (5,00) Panevezis (10,0) - 1:1

16.00: (5,40) Atletik Eskaldes (4,00) Vaduz (1,55) - 0:4

18.00: (5,40) Auda Riga (3,70) FCSB (1,60) - 3:2

18.00: (1,85) Ilves (3,45) Stjarnan (4,00) - 0:1

18.00: (2,10) Pjunik (3,25) Debrecin (3,35) - 0:1

18.00: (1,65) Jablonec (3,70) Varteks (4,90) - 2:3

18.00: (3,15) Nome Kalju (3,35) Šelburn (2,15) - 2:5

18.00: (4,50) Inter Turku (3,50) Bašakšehir (1,75) - 1:1

18.00: (1,30) Noa (4,90) Zimbru (9,50) - 1:1

18.00: (1,22) Zira (5,50) Paide (13,0) - 0:1

18.30: (3,30) Levadija (3,45) Geteborg (2,05) - 2:1

19.00: (1,20) Đer (6,25) Atert Bisen (11,0) - 6:2

19.00: (1,42) Bran (4,20) Univerzitatea Kluž (7,25) - 2:2

19.00: (6,00) Toršavn (3,80) Madervel (1,53) - 0:2

19.00: (1,50) Nordsjiland (3,90) GAIS (6,25) - 0:1

19.00: (3,60) Petrokub (3,60) Borac (1,90) - 0:3

19.00: (3,70) Velež (3,35) Dunajska Streda (1,95) - 0:1

19.00: (1,93) Žalgiris (3,45) Dinamo Tbilisi (3,70) - 0:3

19.00: (2,85) Dinamo Minsk (3,25) Nefči (2,35) - 4:2

19.30: (2,20) Beitar (3,25) AEK Larnaka (3,15) - 1:0

19.30: (5,40) Deri Siti (3,60) Rijeka (1,62) - 0:1

19.30: (7,00) Valeta (4,30) Rakov (1,42) - 1:3

19.30: (1,90) TNS (3,35) Flora (3,90) - 0:1

20.00: (1,20) Ajaks (6,25) Vojvodina (11,0) - 4:1

20.00: (2,35) Balkani (3,30) Bohemijans (2,85) - 1:2

20.00: (1,53) Škendija (3,90) Bravo (5,80) - 1:2

20.00: (1,80) Ludogorec (3,459 Hapoel TA. (4,20) - 0:2

20.00: (10,50) Vestri (6,50) RFS (1,20) - 1:4

20.15: (5,80) UNA Štrasen (3,80) Partizan (1,55) - 0:4

20.15: (1,10) Sion (9,00) BATE Borisov (16,0) - 1:1

20.30: (1,60) Kluž (3,70) Alaškert (5,40) - 1:1

20.30: (1,48) Gent (3,90) Čerkasi (6,75) - 0:0

20.30: (1,20) Zrinjski (6,25) Valur (11,0) - 0:1

20.30: (1,20) Austrija (6,25) Liepaja (11,0) - 2:0

20.30: (1,65) Katovice (3,60) Žilina (5,10) - 1:2

20.30: (1,25) Panatinaikos (5,70) Pakš (9,50) - 2:1

20.45: (1,45) Koper (4,30) Runavik (6,25) - 2:0

20.45: (4,00) Kolerajn (3,60) HJK (1,80) - 0:5

21.00: (1,72) Dinamo Tirana (3,50) Aluminij (4,70) - 1:1

21.00: (2,80) Sutjeska (3,35) ML Vitepsk (2,35) - 0:3

21.00: (1,20) Hibernijan (6,25) Mališeva (11,0) - 0:2

21.00: (1,17) Braga (6,50) Železničar Pančevo (14,0) - 1:0

*** kvote su podložne promenama