Rasipanje Asvela: Tajs bi mogao u Barsu, Vajler Beb na Alimpijevićevom radaru

Kula od karata se iznenada srušila jer su mogli da garantuju svega 24.000.000 evra prihoda od francuske lige. Zbog toga sve zvezde koje su potpisali sada beže.

Na primer, trogodišnji ugovor od 12.000.000 evra koji su dali Silvenu Fransisku bio je potpuno nenormalan. Danijel Tajs i Armoni Bruks imali su gotovo podjednako visoke ugovore, dok su Peti Mils i Nik Vajler Beb primali preko dva miliona evra godišnje...

Trenutno ne mogu da garantuju ugovore, što ih primorava da slušaju ponude za igrače koji još nisu ni kročili na teren za Asvel. U sredu uveče u Grčkoj, razni mediji su preneli da je Panatinaikos platio otkupnu klauzulu za Silvene Fransiska — oko 450.000 evra prema jednim izvorima, nešto više prema drugim — kako bi doveo ovog plejmejkera. U grčkom timu zarađivaće 10.500.000 evra neto za tri sezone, što je neverovatna suma s obzirom na to da su porezi tamo znatno niži nego u Francuskoj, Španiji ili Nemačkoj.

02.00: (1,60) Čikago Ž (13,0) Konetikat Ž (2,60)

Vajler Beb se takođe pominje kao moguće pojačanje Bešiktaša našeg Dušana Alimpijevića, kome je potreban plejmejker, a koji je prethodno ciljao Dejvida Dedžulijusa, igrača pod ugovorom sa Mursijom.

Danijel Tajs je 34-godišnji centar koji može da radi praktično sve na terenu, a u protekloj sezoni Evrolige beležio je u proseku 10 poena i pet skokova. Odlično bi se uklopio u trenutni sastav Barselone i duboku rotaciju koju traže. Kako saznaje Encestando, Barseloni je nuđen više puta u proteklim mesecima. Pregovora nije bilo, iako je njegovo ime bilo u razmatranju. Međutim, njegova plata u Monaku bila je previsoka.

Sada je ime koje bi moglo da odgovara katalanoskom gigantu, ali i Baskoniji. Čak je i Valensija opcija, iako je ovaj tim više usmeren na pronalaženje krilnog centra.