Nije viđeno od Maradone, a pitali su se – treba li ga zvati? Mundijalski Džud je nešto posebno…
Vreme čitanja: 5min | ned. 12.07.26. | 17:43
Sada se pitaju nešto drugo – hoće li biti najveći Englez svih vremena?
Preko mesec dana zbog rupture mišića bio je Džud Belingem van terena, išao je u Englesku po drugo mišljenje, nije verovao lekarima Real Madrida. Zapatilo se nepoverenje u doktore u svlačionici, jer povrede su se umnožavale. Jesenas ga je morilo rame, zbog njega je propustio septembarske utakmice (između ostalog i onu sa Srbijom u Beogradu), nije ga zvao Tomas Tuhel ni u oktobru kako bi se zalečio, a ostrvska javnost je gunđala i pitala se – treba li ga uopšte zvati na Mundijal?
Pravljene su paralele između Morgana Rodžersa i Džuda Belingema, provejavalo je da bi možda, posle više nego prosečne sezone u Real Madridu, mogao da ostane bez mesta u avionu, međutim, Tomas Tuhel mislio je drugačije. Da, precrato je neka velika imena, odrekao se Fila Fodena, Kola Palmera, Trenta Aleksandera Arnolda, Harija Megvajera, ali je verovao da vezista Kraljevskog kluba nešto dobro može da mu donese. Nemac je bio u pravu.
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Oko Džuda Belingema se štošta u engleskoj reprezentaciji vrti, a to što je do sada uradio na Mundijalu nije viđeno od vremena kada je loptu terao Dijego Armando Maradona. Daleko bilo da ih upoređujemo, to su samo brojke, ali i one nešto kazuju….
Džud Belingem je na ovom Mundijalu odigrao šest utakmica i postigao je šest golova (dva dao Norveškoj i Meksiku, jedan Panami i Hrvatskoj), te upisao asistenciju (protiv Paname) i u četiri navrata izabran je za igrača utakmice. Postao je prvi igrač od Dijega Armanada Maradone koji je dao dva gola na Asteki, a takođe od njega i prvi koji je na dve utakmice nokaut faze zaredom spakovao dva koamda. Što se ove druge stavke tiče, najmlađi je još od Pelea.
Idemo dalje, tu nije kraj. Prvi je vezni igrač koji je na Svetskom prvenstvu dao pet i više golova za Englesku, a pored njega su Gari Lineker (1986) i Hari Kejn (2018, 2026) jedini iz Gordog Albiona, kada se svi sa svih pozicija uzmu u obzir, sa toliko postignutih pogodaka na jednom planetarnom šampionatu.
Gari Lineker mu je skinuo kapu.
„Otići ću toliko daleko da ću reći kako mislim da postoji šansa da Džud Belingem postane najveći fudbaler Engleske svih vremena“, poručio je Gari Lineker.
Skloni su Englezi preterivanju i padanju u euforiju, često neosnovanu i nepotrebnu. Ali, mundijalski Džud Belingem je zaista nešto posebno.
U toj dobi, a podsetićemo da su mu tek 23, malo igrača se više puta upisalo među strelce. Zapravo je samo jedan – Kilijan Embape (12). Izjednačio se sa Peleom (7) po broju golova na svetskim prvenstvima u tom uzrastu i očigledno da na velikoj sceni drugačije zrači.
Više od pola golova u dresu sa državnim grbom dao je na planetarnim šampionatima?! Na njima sedam, sve skupa – 12. Od toga još dva na prethodnom Evropskom prvenstvu. Nije ni čudo što ga sada na Ostrvu dižu u nebesa, što ga kuju u zvezde i što je miljenik i dežurnih brbljivaca i zanovetala.
„Bio je senzacionalan! Naježio sam se dok sam gledao ovakav nastup. Mislim da nikada nisam video engleskog igrača da ima takav uticaj na ovakvom turniru, a bio sam 1996. godine sa Polom Gaskojnom, zatim 1998. sa Majklom Ovenom i 2004. sa Vejnom Runijem. Gledao sam te stvari uživo i nikada nisam video nešto slično. On menja igru, on je sledeća engleska superzvezda. Zapravo, on je već sada superzvezda. Daje sve od sebe, pa i više od toga za Englesku“, rekao je Gari Nevil.
I priznaje da mu nije verovao, da ga sve do sada nije ubedio.
„Svi su ga nekako gledali, svi su se pitali: 'Da li je on svetska kalsa?' Čak sam i ja, ulazeći na ovaj turnir, mislio da je Hari kejn naš jedini pravi igrač svetske klase i da imamo Deklana Rajsa i Džuda Belingema koji su malo ispod. Popeo se na dodatnu stepenicu, ogromnu stepenicu, veliku kao planina. Razgovarao sam sa Rojem Kinom i Ijanom rajtom posle utakmice i rekli su: 'Ako sada gledate fudbal, vidite najboljeg veznog igrača na svetu, i on to nije zato što postiže golove'. Oni ga samo čine kompletnim i daju mu prednost“.
Podsetio je na onu prvu sezonu po dolasku u Real Madrid u kojoj je do proleća i prvih zdravstvenih tegoba ulazio iz drugog plana, bio nemilosrdan, pogađao i El Klasiku i „pokupio“ golove koje je do njegovog transfera davao Federiko Valverde. Kroz turnir vuče Englesku, a doprineo je tome da i Kraljevski klub ima čime da se pohvali…
Luis de la Fuente na španski spisak nije uvrstio nijednog igrača Blankosa, međutim, iako ih nema u Crvenoj furiji, opet su fudbaleri Real Madrida prekrojili istoriju. Jer, Kilijan Embape (8), Džud Belingem (6), Vinisijus Žunior (4) i Arda Guler (1) su dobacili do 19 pogodaka, kada se pojedinačni učinci zbroje, i sada je klub iz kvarta Ćamartin rekorder po broju golova na jednom Mundijalu. Do sada su sa 18 na vrhu bili Pari Sen Žermen (2022), Bajern (2014) i Honved (1954).
Nijednom do sada Džud Belingem nije zatresao mrežu iz penala. Ako se oni izuzmu, na jednom turniru od Engleza su on i Gari Lineker. Obojica su dali šest, samo što ne treba smetnuti sa uma da je momak koji ima i irski pasoš vezista. Ovakve brojke. Često su one u prošlosti bile dovoljne i za Zlatnu kopačku na Svetskom prvenstvu…
Na sve to što daje na terenu, postoji još jedan faktor zbog koga je tokom ovog Mundijala počeo ljudima na Ostrvu da se uvlači pod kožu. Svaki put uljudno je Džud Belingem stao da priča za medije, čak i kada je bilo loše, kao protiv Gane u grupnoj fazi. Nije bežao ni od te obaveze.
Sada bez njega ne mogu da zamisle državni tim, vide ga kao nekoga ko je na dobrom putu da bude svrstan u red engleskih velikana i zaslužnih građana, a ne tako davno bilo je drugačije.