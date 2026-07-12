Nije viđeno od Maradone, a pitali su se – treba li ga zvati? Mundijalski Džud je nešto posebno…

Pravljene su paralele između Morgana Rodžersa i Džuda Belingema , provejavalo je da bi možda, posle više nego prosečne sezone u Real Madridu, mogao da ostane bez mesta u avionu, međutim, Tomas Tuhel mislio je drugačije. Da, precrato je neka velika imena, odrekao se Fila Fodena, Kola Palmera, Trenta Aleksandera Arnolda, Harija Megvajera , ali je verovao da vezista Kraljevskog kluba nešto dobro može da mu donese. Nemac je bio u pravu.

Preko mesec dana zbog rupture mišića bio je Džud Belingem van terena, išao je u Englesku po drugo mišljenje, nije verovao lekarima Real Madrida. Zapatilo se nepoverenje u doktore u svlačionici, jer povrede su se umnožavale. Jesenas ga je morilo rame, zbog njega je propustio septembarske utakmice (između ostalog i onu sa Srbijom u Beogradu), nije ga zvao Tomas Tuhel ni u oktobru kako bi se zalečio, a ostrvska javnost je gunđala i pitala se – treba li ga uopšte zvati na Mundijal?

Oko Džuda Belingema se štošta u engleskoj reprezentaciji vrti, a to što je do sada uradio na Mundijalu nije viđeno od vremena kada je loptu terao Dijego Armando Maradona. Daleko bilo da ih upoređujemo, to su samo brojke, ali i one nešto kazuju…. Džud Belingem je na ovom Mundijalu odigrao šest utakmica i postigao je šest golova (dva dao Norveškoj i Meksiku, jedan Panami i Hrvatskoj), te upisao asistenciju (protiv Paname) i u četiri navrata izabran je za igrača utakmice. Postao je prvi igrač od Dijega Armanada Maradone koji je dao dva gola na Asteki, a takođe od njega i prvi koji je na dve utakmice nokaut faze zaredom spakovao dva koamda. Što se ove druge stavke tiče, najmlađi je još od Pelea.

Idemo dalje, tu nije kraj. Prvi je vezni igrač koji je na Svetskom prvenstvu dao pet i više golova za Englesku, a pored njega su Gari Lineker (1986) i Hari Kejn (2018, 2026) jedini iz Gordog Albiona, kada se svi sa svih pozicija uzmu u obzir, sa toliko postignutih pogodaka na jednom planetarnom šampionatu. Gari Lineker mu je skinuo kapu.

„Otići ću toliko daleko da ću reći kako mislim da postoji šansa da Džud Belingem postane najveći fudbaler Engleske svih vremena“, poručio je Gari Lineker. (©Reuters) Skloni su Englezi preterivanju i padanju u euforiju, često neosnovanu i nepotrebnu. Ali, mundijalski Džud Belingem je zaista nešto posebno. U toj dobi, a podsetićemo da su mu tek 23, malo igrača se više puta upisalo među strelce. Zapravo je samo jedan – Kilijan Embape (12). Izjednačio se sa Peleom (7) po broju golova na svetskim prvenstvima u tom uzrastu i očigledno da na velikoj sceni drugačije zrači. Više od pola golova u dresu sa državnim grbom dao je na planetarnim šampionatima?! Na njima sedam, sve skupa – 12. Od toga još dva na prethodnom Evropskom prvenstvu. Nije ni čudo što ga sada na Ostrvu dižu u nebesa, što ga kuju u zvezde i što je miljenik i dežurnih brbljivaca i zanovetala.

„Bio je senzacionalan! Naježio sam se dok sam gledao ovakav nastup. Mislim da nikada nisam video engleskog igrača da ima takav uticaj na ovakvom turniru, a bio sam 1996. godine sa Polom Gaskojnom, zatim 1998. sa Majklom Ovenom i 2004. sa Vejnom Runijem. Gledao sam te stvari uživo i nikada nisam video nešto slično. On menja igru, on je sledeća engleska superzvezda. Zapravo, on je već sada superzvezda. Daje sve od sebe, pa i više od toga za Englesku“, rekao je Gari Nevil.