Janakopulos opet besni: Košarka se pretvorila u potpuni haos! Vandalizuju se kuće sudija

Bilo je to malo duže izlaganje, za slučaj da francuski reprezentativac nešto ne propusti.

"Evan Furnije je pričao o rivalstvu Panatinaikosa i Olimpijakosa, pričao je i o Dimitrisu Janakopulosu. Rivalstvo je neverovatno. Između dva tima vlada toksična atmosfera. Iskreno, to je zapanjujuće. Šteta je za grčku košarku, koja zbog toga ispašta. Finale je bilo neverovatno i na kraju se pretvorilo u pravnu bitku. Zar ti nisu rekli ko je taj koji stalno ide po sudovima i neprestano podnosi prijave? Prvo to nauči. Postoji pritisak na sudije, a njihove kuće se vandalizuju. Dobro, malo istraži. Pročitaj nešto, uđi na internet i vidi ko vandalizuje kuće", započeo je prvi čovek Panate.

Nastavio je u istom tonu.

"Košarka se pretvorila u potpuni haos. Kako da se ne pretvori u haos kada postoje igrači koji pokazuju srednji prst i vređaju navijače? Kako da onda ne bude haosa? Ne znam kako je sve počelo. Kako je počelo? Vrati se malo unazad i nauči kako je sve počelo. Kažeš mrzimo jedni druge? Ja ih mrzim? Meni je to smešno, ne mrzim nikoga. Postoji istorija koju ne poznajem, kažeš. Pa prvo nauči tu istoriju, pa onda dođi da pričaš, prijatelju. Provokacije, uvrede – to je suština. Šta da kažem, dođavola? Ne znam", zaključio je.

Podsećamo, nedavno je Evan Furnije pričao o stanju u grčkoj košarci, što je i iznerviralo Janakopulosa.

"Rivalstvo je neverovatno. Toksično je okruženje između dva tima. I šteta je jer grčka košarka pati zbog toga. Finala su neverovatna i to postaje legalna bitka, borba na terenu, pritisak na sudije... Nekima su kuće vandalizovane. Dešava se potpuni nered. Ne znam odakle da krene. Mrze se dugo da se više ni ne zna pravi problem. Postoji duga istorija koju ne znam, ali njihov vlasnik kreira atmosferu koja nije dobra. Sve je o provokacijama, uvredama i to je to. Kada serija počinje, svi su zapaljeni. Ne radi se ni o košarci, žele da unište drugog", rekao je Francuz, što je i nateralo vlasnika Panatinaikosa da se oglasi.