Lebron više ne juri 'duha iz Čikaga'

Zna se da sve konce vuče Rič Pol, direktor "Klač Sports" grupe i dugogodišnji agent Lebrona Džejmsa, koji se pita za sve. Nedavno je gostovao u emisiji "Sports Center", gde su ga naravno pitali ono što sve zanima - gde će Kralj nastaviti karijeru? Očigledno da još nije doneo odluku i da Rič Pol ne bi ni rekao da jeste, tako da je jedno "još ne znam" bilo dovoljno, ali je stao u odbranu svog klijenta odmah. Titulu ne juri po svaku cenu, to očigledno više nije bitno, makar po njegovim rečima.

Nikome nije garantovano da može da osvoji titulu sa Džejmsom, ali može da bude jako bitan za svaku ekipu.

"Kada imate igrača kao što je on, on može da podigne bilo koji od 30 timova. Koji tim će izabrati, još ne znam. Ovakva odluka nosi ozbiljnost i takmičarski duh. Znamo koliko je teško osvojiti titulu. Nijedan roster i nijedna organizacija nemaju garanciju da će postati šampioni, ali svi hoće da budu konkurentni. Svi hoće da krajem aprila i početkom maja imaju priliku da da imaju tim za najviše domete i da imaju šansu da osvoje titulu".

Više nema jurnjave za prstenjem, ako pitate Riča Pola.

"On ne juri prsten. Ljudi to stalno govore. Zašto bi morao da juri? Ima četiri titule. Nema šta da se juri. Ne juri nikakvog duha niti bilo šta slično. Ali kada ste toliko radili da dođete u poziciju da sami odlučujete šta želite da radite, ko to ne bi iskoristio? Ne brinemo o tuđim mišljenjima. On će doneti najbolju odluku za sebe. Videćemo šta će se dogoditi", rekao je Pol.

Piše se i priča da je najbliži trenutno povratku u Klivlend Kavalirse ili Majami Hit, pričalo se o Minesoti, Denveru i Golden Stejtu, Filadelfija je isto iskočila kao jedan od kandidata... Za sada se ništa konkretno ne zna. I kako stoje stvari, potrajaće ova saga.