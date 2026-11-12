Niklas Zile otvoreno: Možda sam previše često pio po tri piva i jeo u Meku

Tako je, uoči finala Lige šampiona 2024, između Borusije Dortmund i Real Madrida, dospeo u centar pažnje zbog svog fizičkog stanja koje nije davalo utisak da je reč o profesionalnom fudbaleru.

Gostujući u podkastu "After the final whistle", Zile je otvoreno pričao o svojoj želji da uživa u životu, umesto da se podredi strogim režimima ishrane i drugim stvarima uobičajenim za profesionalne sportiste.

"Možda sam previše često pio po tri piva i jeo u Mekdonaldsu tokom karijere, ali nisam želeo da 15 godina budem usredsređen isključivo na fudbal. Hteo sam i da uživam u životu, jer je život prekratak da ne bismo radili ono što volimo", objasnio je 31-godišnjak iz Frankfurta.

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Osvrnuo se nemački fudbaler i na odluku da zaigra za nižerazredni Tifenbah.

"Ne želim da pet-šest televizijskih ekipa dolazi da me prati i snima jer igram u devetoj ligi. Samo želim da igram fudbal i posle utakmice popijem pivo sa prijateljima. Nisam od onih ljudi koji vole društvene mreže, nemam nalog na Instagramu. Naravno, društvene mreže su mogle da mi pomognu tokom karijere, verovatno bih dobio više sponzorskih ugovora i sigurno da bih zaradio više novca da sam bio aktivan na njima, ali to mi nikada nije bio prioritet. Smatram da je to jedna od najgorih stvari koje ljudi mogu da rade - da se stalno porede sa drugima. Instagram podstiče takvo ponašanje", poentirao je Niklas Zile.