Niko im ne može ništa, kažeš?

“ Pre takmičenja, svi smo bili ubeđeni da će Španija stići do polufinala ili četvrtfinala. Mislim da Francuska neće imati nikakvih problema u utakmici protiv njih. Francuska je danas bolji tim nego što je bila pre četiri godine, ali ne mislim da je Španija danas bolji tim nego što je bila pre četiri godine. Ne vidim da iko može da zaustavi francuski tim na putu do finala ”, samovereno je rekao nekadašnji kapiten Arsenala za ITV.

Međutim, Španci su ga naterali da samo nekoliko dana kasnije proguta reči. Rutinirali su sada već bivšeg vicešampiona sveta i sprečili ga da se domogne trećeg uzastopnog finala, u potpunosti anesteziravši njegovu najjači deo tima – napad.

“Španija je nadigrala protivnika u svakom segmentu igre. Francuski tim se uopšte nije pojavio na terenu. Ranije sam rekao da Španija mora da pruži svoju najbolju igru kako bi pobedila Francusku, i oni su to i uradili. Olise je bio ključni igrač, trebalo nam je da preuzme loptu, ali oni su ga neutralisali, nije uspevao da dođe do nje”, konstatovao je Vijera posle meča za ITV.

Više od samog rezultata, Vijeru je razočaralo to kako je francuska reprezentacija izgledala večeras.

“Od Francuske se očekivalo mnogo, očekivalo se da osvoji Svetsko prvenstvo. Svi smo zaista razočarani rezultatom, ali najviše igrom. Trebalo nam je da naši najbolji igrači danas pokažu šta umeju, a oni to nisu uradili. To nije bio problem sa jednim ili dvojicom igrača, podbacili su kolektivno kao ceo tim. Bilo je stvarno loše”, zaključio je Vijera.

Razočaranje nije krio ni drugi najbolji strelac u istoriji francuske reprezentacije Olivije Žiru.

“Francuska se zaista nije pojavila večeras. Stvarno sam razočaran. Španija je odigrala odličnu utakmicu, tehnički fantastičnu. Rodri i Olmo su odigrali sjajno, pohvale za njih. Ovo je težak poraz za francuski narod jer smo imali velika očekivanja, možda i prevelika. Ali to je lepota igre", rekao je Žiru u javljanju za CBS Sport Golazo.