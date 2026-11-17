Prolaz među evropske ale, mada je Norveška letos na Mundijalu pokazala da i sa njima može ravnopravno da se nosi. Kako bilo, koga god da dobije neće joj biti nimalo lako, jer kao drugoplasirana u četvrtfinalu može na Francusku, Nemačku i Englesku. Portugalci s druge strane za potencijalne rivale imaće Belgiju, Holandiju i Španiju.

Puna samopouzdanja nakon što je samo tri dana ranije deklasirala Portugal u Bragi, selekcija Brajana Rimera jezdila je ka još jednoj pobedi, ovog puta u skandinavskom derbiju. Kako se početak utakmice odvijao, činilo se ubedljivoj pobedi. Jer već do 14. minuta domaća selekcija imala je dva gola prednosti. Rasmus Hejlund je pokupio poklon koji mu je ostavio Torbjorn Lisaker i šestim golom u grupnoj fazi načeo rivala, da bi Pjer Emil Hejbjerg patorisao samo tri minuta kasnije dobivši vazdušni duel na drugoj stativi posle centaršuta Gustava Isaksena.

Međutim, umesto da podigne belu zastavu već tada, Norveška se vrlo brzo pridigla i već do kraja prvog poluvremena napravila podlogu za preokret. Nakon što mu je zbog igranja rukom poništen gol u 33. minutu, Erling Haland je samo četiri minuta kasnije kaznio neshvatljivo poigravanje golmana Madsa Hermansena u sopstvenom petercu. Martin Edegor mu je oteo loptu i nesebično, kapitenski, prepustio je Halandu da je ovaj samo spakuje u mrežu. Pa opet, i tada je skok Norvežana delovao kao malo realan scenario, posebno jer je pred odlazak na odmor kratko bila i lider grupe.

Pogurala ju je ka vrhu reprezentacija Velsa, koja je u od 40. minuta utakmice u Kardifu vodila protiv Portugalije. Utakmice ništa manje uzbudljive od one u Kopenhagenu. Bruno Fernandes je u 11. minutu u vođstvo pretvorio jeftino prodatu loptu Džoša Šijana u opasnoj zoni, ali ga je svega stotinak sekundi kasnije Dejvid Bruks neutralisao, da bi u smiraj prvog dela Sorba Tomas munjevitom kontrom doneo preokret i vođstvo domaćinu.

Vođstvo, koje je, doduše, prekratko trajalo budući da je Pedro Neto samo tri minuta kasnije uzvratio udarac rivalu. Sjajno se na centaršut Fransiska Trinkaa ubacio na drugu stativu i postavio nogu za 2:2.

Međutim, ono najbolje tek je usledilo. Norveška je i tokom prvog poluvremena, nakon primljenih golova, preuzela kontrolu nad utakmicom, ali je tek u nastavku zapravo zagospodarila terenom. Ipak, inicijativu nije nikako uspevala da pretoči makar u izjednačenju. Sve do 83. minuta kada je Martin Edegor golom krunisao sjajnu timsku akciju organizovanu po levoj strani. Imali su gosti dosta sreće u toj situaciji da se lopta posle udarca Andreasa Shjelderupa od stative odbije do kapitena Norveške, koji ju je nekako prebacio preko gol-linije...

Vesti iz Kardifa tada su već bile povoljne po selekciju Stalea Solbakena. Portugal je dodao gas u nastavku i sredinom drugog poluvremena - mogao i ranije, ali je Pedro Neto pogodio stativu - ponovo došao do prednosti zahvaljujući Karlosu Forbsu. Bila je to kruna nedelje kao iz bajke za krilnog fudbalera Klub Briža...

Forbs je za reprezentaciju debitovao pre godinu dana, u poslednjem meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Pripreme za Mundijal je propustio, samim tim nije bilo mesta za njega ni na planetarnoj smotri, a izostavio ga je i Žorž Žezus sa svog prvog spiska tokom prošlog okupljanja. Ipak, na njegovu formu sa početka nove sezone (pet golova i osam asistencija u svim takmičenjima) nije mogao da ostane ravnodušan. Dobio je Forbs poziv, i ne samo to. Pošto na okupljanju nije bilo Rafaela Leaa, dobio je akademac Mančester Sitija i 'sedmicu' koja je ostala upražnjena nakon što se Ronaldo povukao iz državnog tima. Istina, redizajniranu, ali - sedmicu.

Da li će trajno biti njegova? Verovatno neće. Ali moći će Forbs jednog dana da se pohvali kako je imao čast da na prvom okupljanju po penzionisanju Kristijana Ronalda na 'čuvanje' dobije čuvenu 'sedmicu' portugalske reprezentacije. Makar za to jedno okupljanje. I za tu čast se odužio na pravi način - golom! I to premijernim u seniorskom timu, pride, ispostaviće se, pobedonosnim.

Bendžamin Kabango ga je ne baš najsjajnijom intervencijom 'pozvao' ka svom golu, što Forbs nije želeo da odbije. Pokupio je loptu, protutnjao sa njom pored Bena Dejvisa i u trku je plasirao u dalji ugao za preokret i slavlje Portugala.

Slavlje koje Vels nije uspeo da pokvari iako je poslednjih petnaestak minuta igrao sa igračem više zbog drugog žutog kartona i isključenja Pedra Neta.

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 6. (POSLEDNJE) KOLO

Utorak

GRUPA 4

Danska - Norveška 2:3 (2:1)

/Hejlund 11, Hejbjerg 14 - Haland 37, 90+6pen, Edegor 83/

Vels - Portugal 2:3 (2:2)

/Bruks 13, Tomas 40 - Fernandes 11, Neto 43, Forbs 70/