(©MN Press)
(©MN Press)

Nikola Čumić stiže u Partizan

Vreme čitanja: 1min | uto. 04.08.26. | 11:23

Crno-beli dovode novog krilnog napadača

Traži se levi bek, traži se štoper, zadnji vezni je pred vratima, ali pre svih njih bi u Partizan trebalo da stigne – krilni napadač!

Deluje da je to najmanje urgentna pozicija u crno-belom timu, međutim, već koliko danas ugovor sa Partizan mogao bi da potpiše povremeni reprezentativac Nikola Čumić, javlja Telegraf.

Izabrane vesti

Nekadašnji fudbaler Vojvodine i niškog Radničkog se, navodno, sve dogovorio sa čelnicima Parnog valjka i ostalo je još da njegov sadašnji klub Rubin iz Kazanja utanači sve detalje sa Partizanom. A, to ne bi trebalo da bude problem, s obzirom na to da Čumiću ističe ugovor sa Rusima za godinu dana.

U prethodnoj sezoni Nikola Čumić je tokom jesenjeg dela bio u Rubinu, dok je proleće proveo na pozajmici u Saragosi, gde je skupio osam nastupa, bez gola ili asistencije.

Čumić je u jesen 2024. odigrao i dve utakmice za reprezentaciju Srbije, protiv Švajcarske i Španije u Ligi nacija.

Partizan na krilnim pozicijama trenutno ima Dembu Seka, Ibrahima Zubairua, Šaku Traorea, Nemanju Trifunovića, Matiju Ninića, a na tim mestima povremeno su znali da igraju i Milan Vukotić, Bogdan Kostić, pa i Zoran Alilović.

tagovi

Nikola ČumićFK PartizanMozzart Bet Superliga
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest