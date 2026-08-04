Nikola Čumić stiže u Partizan

Nekadašnji fudbaler Vojvodine i niškog Radničkog se, navodno, sve dogovorio sa čelnicima Parnog valjka i ostalo je još da njegov sadašnji klub Rubin iz Kazanja utanači sve detalje sa Partizanom. A, to ne bi trebalo da bude problem, s obzirom na to da Čumiću ističe ugovor sa Rusima za godinu dana.

U prethodnoj sezoni Nikola Čumić je tokom jesenjeg dela bio u Rubinu, dok je proleće proveo na pozajmici u Saragosi, gde je skupio osam nastupa, bez gola ili asistencije.

Čumić je u jesen 2024. odigrao i dve utakmice za reprezentaciju Srbije, protiv Švajcarske i Španije u Ligi nacija.

Partizan na krilnim pozicijama trenutno ima Dembu Seka, Ibrahima Zubairua, Šaku Traorea, Nemanju Trifunovića, Matiju Ninića, a na tim mestima povremeno su znali da igraju i Milan Vukotić, Bogdan Kostić, pa i Zoran Alilović.