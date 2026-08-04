Potpuni obrt: Tremule otišao iz Turske i potpisuje za Karlsrue!

Staro pravilo glasi da u fudbalu ništa nije završeno dok nije – završeno. Tako je Sandro Tremule otišao u Tursku, dogovorio uslove sa Gazijantepom, prešao lekarske preglede i kada je ostalo samo da potpiše ugovor – otišao je u Nemačku!

Nova vest glasi da je štoper Radnika iz Surdulice danas završio lekarske preglede i da će, ako se opet ne predomisli, potpisati za Karlsrue. Što se srpskog kluba tiče, sve je isto, Radnik će od transfera zaraditi 500.000 evra.