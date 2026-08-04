Potpuni obrt: Tremule otišao iz Turske i potpisuje za Karlsrue!

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Vreme čitanja: 1min | uto. 04.08.26. | 11:39
Radniku isto obeštećenje – 500.000 evra
Staro pravilo glasi da u fudbalu ništa nije završeno dok nije – završeno. Tako je Sandro Tremule otišao u Tursku, dogovorio uslove sa Gazijantepom, prešao lekarske preglede i kada je ostalo samo da potpiše ugovor – otišao je u Nemačku!
Nova vest glasi da je štoper Radnika iz Surdulice danas završio lekarske preglede i da će, ako se opet ne predomisli, potpisati za Karlsrue. Što se srpskog kluba tiče, sve je isto, Radnik će od transfera zaraditi 500.000 evra.
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Ostalo je nejasno šta se dogodilo u Turskoj, jer je sve bilo završeno, ostalo je samo da se potpiše. I Tremule i Gazijantep tvrde da je druga strana odjednom promenila uslove i da je zbog toga posao propao. Fudbaler sa Madagaskara je spakovao stvari i otputovao pravo za Nemačku.
Ljudi iz Radnika su mirno sačekali rasplet situacije i danas aminovali da njihov defanzivac pređe u redove nemačkog drugoligaša. Klubu iz Surdulice ionako sledi isto obeštećenje...