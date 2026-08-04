Rimljani otkrili ko im je novi trener
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Vreme čitanja: 1min | uto. 04.08.26. | 12:05
Stiže Matea Kotelija
Novi italijanski košarkaški projekat Maksima Roma zvanično je imenovao Matea Kotelija za novog šefa stručnog štaba. Trener rodom iz Breše potpisao je trogodišnji ugovor sa klubom, što jasno potvrđuje ambiciju rukovodstva da gradi dugoročnu sportsku viziju nakon potpunog redefinisanja upravljačke strukture.
Koteli je trenersku karijeru započeo u mlađim kategorijama Breše, da bi se ubrzo priključio prvom timu. Od 2021. godine obavljao je ulogu pomoćnog trenera i bio važan deo stručnog štaba koji je 2023. godine osvojio Kup Italije, nakon čega je u sezoni 2025/26. promovisan u glavnog trenera Breše.
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Prilikom zvaničnog predstavljanja u novom klubu, italijanski stručnjak nije krio entuzijazam povodom novog izazova.
„Zaista sam uzbuđen što preuzimam mesto šefa stručnog štaba Maksima Rome. Ovo je fascinantan izazov – imamo izvanrednu priliku da direktno doprinesemo rađanju i izgradnji ovog kluba. Već uveliko radimo na formiranju konkurentnog tima, sa jasnim ciljem da vratimo vrhunsku košarku u Rim.“
Pored trenera, isti klub je istakao da je ugovor potpisao iskusni hrvatski košarkaš Miro Bilan.