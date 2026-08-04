Rimljani otkrili ko im je novi trener

Novi italijanski košarkaški projekat Maksima Roma zvanično je imenovao Matea Kotelija za novog šefa stručnog štaba. Trener rodom iz Breše potpisao je trogodišnji ugovor sa klubom, što jasno potvrđuje ambiciju rukovodstva da gradi dugoročnu sportsku viziju nakon potpunog redefinisanja upravljačke strukture.

Koteli je trenersku karijeru započeo u mlađim kategorijama Breše, da bi se ubrzo priključio prvom timu. Od 2021. godine obavljao je ulogu pomoćnog trenera i bio važan deo stručnog štaba koji je 2023. godine osvojio Kup Italije, nakon čega je u sezoni 2025/26. promovisan u glavnog trenera Breše.