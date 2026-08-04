Došlo je vreme da se naplati dug Izraelcima

Naplata „duga“ Izraelcima mogla bi da počne upravo iz Sombatelja. Najstariji grad u Mađarskoj biće poprište prvog okršaja trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Na strani Crvene zvezde je kvalitet, koji će morati da dokaže na terenu, ali i kompletna atmosfera. Stankovićev tim će imati veću podršku i u prvoj utakmici, s obzirom na da će je sa tribina u prvoj utakmici bodriti oko 400 najvatrenijih navijača, dok se u revanšu na stadionu Rajko Mitić očekuje oko 40.000 pristalaca crveno-belih.

Šef struke crveno-belih je uvertiri pred večerašnji meč (19.30, Arena Premijum 1) rekao kako je Crvena zvezda kao klub u međuvremenu značajno porasla, da se radi o potpuno drugačijim vremenima, i da gleda samo napred, a da iz lekcija uči. Sve je to tačno, ali je isto tako tačno i da sama pomisao izraelske klubove još uvek izaziva određenu nelagodnost među navijačima srpskog šampiona. Sve to će makar podsvesno predstavljati poseban motiv u beogradskom klubu pred večerašnji okršaj.

Kada je u pitanju sam odnos snaga na terenu, i stil igre koji forsira Ran Kožuh mogao bi da prija crveno-belima, jer izraelski šampion voli da izlazi visoko i opterećuje organizaciju igre protivnika. Ipak, to predstavlja i ozbiljan rizik protiv ekipa koje znaju da odgovore iz tranzicije. Stoga bi večerašnji meč mogao posebno da prija Osmanu Bukariju, koji će biti spreman da iskoristi svaki slobodan prostor na protivničkoj polovini.

“Radi se o ekipi koja želi da bude dominantna, mi želimo da nametnemo naš ritam, kao što i uvek radimo. Oni možda i previše rizikuju u ovom sistemu takmičenja, kada se radi o nokaut fazi. Videćemo, uigrani su, nisu previše brzi, ali su hitri i hrabri, probaćemo da budemo fokusirani, da im oduzmemo tranziciju i brzu igru, da nametnemo svoj ritam. Negde su slični kao Vojvodina, imaju brzu tranziciju. Oni igraju sa mnogo rizika, žele da se nametnu, pa ćemo gledati da im otkinemo neku loptu na njihovom delu terena”, rekao je Stanković pred put u Mađarsku.

Utorak, 19.30: (3.90) Hapoel Ber Ševa (3.50) Crvena zvezda (1.95)

Ono što je izvesno jeste da će obe ekipe pokušati da poremete organizaciju protivničke igre. Nakon odlaska Kingsa Kangve, Hapoel Ber Ševa je ostala bez dominantnog faktora na terenu, pa bi preko Radeta Krunića, Abu Fanija i Vasilija Kostova trebalo da obezbedi kontrolu veznog reda. Crveno-beli moraju da obrate pažnju i na brza krila Hapoela, ali i na prekide, gde se uglavnom gađa iskusni Migel Vitor.

Zvezda ima kvalitetniji tim, ali i dužu klupu, što bi trebalo da bude ključna prevaga u ovom dvomeču. Ono što eventualno ne budu mogli da urade Duarte, Bukari, Ivanić ili Kostov, pokušaće da učine Arnautović, Loizu, Čam ili Katai. Sa druge strane, ako bude sve išlo kako treba od početka, rezervisti će biti tu da dodaju gas u nastavku meča i definitivno slome rivala. Tu je i Timi Maks Elšnik da donese dodatnu čvrstinu ekipi u veznom redu i odmeni Krunića ili Abu Fanija u slučaju manjka energije u završnoj fazi meča. Sve u svemu, deluje da se Crvena zvezda pita po pitanju plasmana u plej-of i da ima sve preduslove da prvi korak ka tom putu napravi već u Sombatelju.