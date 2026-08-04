"Špijun" Karabec je adut Sparte, bivši igrač Liona otkrio sve tajne Francuza

Kako god, ekspedicija Liona imala je dosta nezgodnu uvertiru za ovaj meč. Let za Češku je bio odlagan zbog olujnog vremena, pa su stigli nešto kasnije nego što je planirano.

Trener Liona Paulo Fonseka objasnio je zašto Šulc nije sa ekipom.

"Pavel je trenutno povređen, ima upalu u predelu kolena. Vratio se relativno kasno sa Svetskog kupa, nije u najboljoj kondiciji. Znam da bi voleo da igra u Pragu, ali to nije moguće", rekao je Fonseka.

20.00: (3,70) Sparta Prag (3,50) Lion (2,00)

Moguće je da iza njegovog nedolaska stoji još nešto - mogućnost transfera u Premijer ligu, tačnije u redove Lidsa, koji je vrlo zainteresovan. Francuzi za rastanak sa njim traže 25.000.000 evra.

"Da, postoji mogućnost transfera. Popularan je kod nas, imao je uspešnu prošlu sezonu. Ne mogu sada da kažem da li će otići. Pavel ima veliku vrednost, mnogi klubovi u Evropi su obratili pažnju na njega", dodao je Fonseka.

Portugalski stručnjak je posebno apostrofirao Adama Karabeca, koji je prošle godine bio u redovima Liona.

"Adam je veoma kvalitetan igrač. Gledao sam sve mečeve Sparte u novoj sezoni i Karabec je istinski u najboljoj formi i može da nam napravi problem. Ekstremno brz, slobodan, ima jaku motivaciju. Rekao sam momcima da pripaze na njega. Ipak, da li da nešto menjamo zbog njega? Možda malo u prekidima, jer su mu dobro poznati, igrao je godinu sa nama. Znamo i mi njega dobro", nasmejao se Fonseka.

Što se tiče Sparte, poznato je da trener Brajan Priske u ovoj sezoni ne računa na srpskog fudbalera Veljka Birmančevića. Po povratku sa pozajmice iz Hetafea, nije bio na pripremama sa ekipom, što jasno sugeriše da je slobodan da traži novi klub.

Poraženi iz ovog susreta ima obezbeđeno takmičenje u Ligi Evrope, ali trenera Sparte Brajana Priskea zanima samo "premija", Liga šampiona.

"Nikada ne razmišljam o neuspehu. Naš cilj je jasan, da igramo u najboljem takmičenju", kaže Brajan Priske.

Pre dve godine Sparta je takođe igrača treću rundu kvalifikacija za elitno takmičenje UEFA, i to sa Kopenhagenom. Posle 0:0 u Danskoj, bilo je 3:3 u Pragu, ali su izgubili na penale.

"Naravno da je sada drugačije i da nam je lakše kad znamo da nema još jednog kola da bi igrali Ligu Evrope. Ipak, želja je Liga šampiona. Što se tiče Liona, analizirali smo njihove mečeve iz ove i prošle sezone, do detalja. Promenili su postavu, videćemo kako će sada igrati. Imali smo i 'špijuna' u njihovim redovima, Adama Karabeca, pomogao nam je informacijama, otkrio koje su im vrline i mane. Lion je jedan od najboljih klubova u Evropi, pred nama je veliki izazov. Ipak, znamo i šta možemo da uradimo na Letni", rekao je danski stručnjak.

Statistika kaže da češki timovi nisu uspeli da pobede francuske na čak 13 od poslednjih 14 mečeva.

"Francuzi imaju ligu koja je u top pet u Evropi, ti mečevi su teški bez obzira o kojoj zemlji se radi. Znate me, uvek sam pozitivan i verujem da možemo do dobrog rezultata koji garantuje uspeh u revanšu. Sve je moguće u fudbalu, znamo i šta ponekad mogu češki klubovi u kupovima. Verujem u naš uspeh", zaključio je trener Sparte.

Pobednika ovog susreta u četvrtoj rundi očekuje bolji iz meča Fenerbahče - Šturm.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 3. KOLO

Utorak

18.00: (2,80) Ararat (3,30) Celje (2,55)

18.00: (2,109 Mjelbi (3,45) Slovan Bratislava (3,50)

19.30: (4,30) Hapoel Ber Ševa (3,60) Crvena zvezda (1,85)

19.30: (1,60) Levski (3,50) Kairat (5,90)

20.00: (1,55) Olimpijakos (3,80) NEC (5,80)

20.00: (3,70) Sparta Prag (3,50) Lion (2,00)

20.00: (2,35) Union Sen Žiloaz (3,50) Bode Glimt (2,95)

20.00: (1,15) Dinamo Zagreb (7,75) Kauno Žalgiris (19,0)

Sreda

18.30: (1,65) Orhus (3,60) Sabah (5,10)

20.00: (1,40) Fenerbahče (5,00) Šturm (7,50)

*** kvote su podložne promenama