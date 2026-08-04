Realov ultimatum upalio, Vini sad u pomirljivom tonu traži rešenje

Sve je počelo još pre Svetskog klupskog prvenstva, kada je Ćabi Alonso tek stigao na klupu Blankosa, a ni danas, kada je krenuo drugi mandat Žozea Murinja , nema rešenja. Obe strane su se tvrdoglavo držale svojih zahteva, što je dovelo do toga da Real bude u opasnosti od odlaska brazilskog napadača bez obeštećenja narednog leta. Zbog toga se neko vreme aktivno govori o ozbiljnom interesovanju Arsenala koji je navodno spreman da ide preko granica za potpis Brazilca.

13.00: (16,0) Jeju (9,00) Bajern Minhen (1,10) Ipak, nešto se promenilo. Kako navodi Atletik, Vinisijus Žunior je spreman da smanji svoje zahteve za platu, kako bi potpisao novi ugovor sa Blankosima. I izgleda da su u klubu rešeni da onda recipročnom merom povećaju ponudu kako bi se dve strane našle na sredini. Vini je tražio paket od približno 30.000.000 evra neto godišnje sa osnovnim primanjima bonusima na osnovu individualnih nastupa, uz još jednu stavku kakva nije viđena u klupskoj istoriji, a to je bonus za obnovu ugovora. Upravo je taj detalj bio tačka spora između dve strane, jer Real nije želeo ni da razgovara o toj stavci kako se ne bi digla buna u svlačionici. Međutim, on je to tražio na osnovu bonusa koji je Kilijan Embape dobio za potpis.

Posle svega pojedine ključne figure u klubu su dugo naginjale ka tome da Vinisijus bude prodat ako ne bude promenio zahteve. Međutim, nešto se promenilo u pregovorima i izgleda da sada sve ide u smeru konačnog produženja ugovora. Šuška se daje sve krenulo od prvog sastanka u Valdebebasu posle povratka sa odmora nakon što je završio obaveze sa Brazilom. Tada je već pokazao nameru da snizi zahteve i čini se da su sada na dobrom putu da nađu rešenje. Real je navodno pred svog ofanzivca stavio “uzmi ili ostavi ponudu” tešku 22.000.000 evra godišnje, što je suštinski povišica od nekih sedam miliona evra u odnosu na ono što je zaradio prošle sezone. I Vini je sada spreman da razgovara o tome da se nađu na sredini, verovatno na sumi od oko 25.000.000 evra. Kada je prošli put produžavao ugovor, Brazilac je dogovorio sa Realom saradnju do leta 2027. i progresivni ugovor koji je počinjao od 10.000.000 evra neto, a u završnoj godini treba da mu donese 18.000.000 evra. Prošle sezone bio je na 15.000.000 evra.