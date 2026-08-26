Nikolas Džekson stiže kod Emerija! Čelsi bi od dva promašaja mogao da zaradi do 77.000.000

Džeksona koji je za dve sezone na 81 utakmici postigao 30 i namestio još 12 golova, što složićemo se nije loš učinak, ali se Senegalac na Stamford Bridžu mnogo više isticao promašajima i nije bio napadač na kojeg biste iz nedelje u nedelju mogli da se oslonite. Zbog toga je 25-godišnjak prošlu sezonu proveo na pozajmici za koju je Bajern platio 16.500.000 evra.

Kada na to dodamo i ovih 75.000.000 evra, pa oduzmemo od 37.000.000, koliko je Čelsi platio Bornmutu za Džeksona, dolazimo do profita od 54.500.000 evra ostvarenog samo od Senegalca kojeg su na Stamford Bridžu i oko njega označili kao promašenu investiciju. I ne samo njega, već i Lijama Delapa čiju je prodaju Čelsi takođe dogovorio, isto tako uz ostvareni profit pošto je došao iz Ipsviča za 35.500.000 evra, a otići će za 58.000.000 u Notingem Forest sa uključenim bonusima. Posle samo jedne sezone i svega tri postignuta gola!

Dakle, od dvojice napadača koji nisu opravdali očekivanja, londonski klub bi računajući i bonuse mogao da zaradi do 77.000.000 evra.

Opšti utisak je da je Aston Vila preplatila Džeksona, uostalom kao i Notingem Forest Delapa, ali će makar transfer pokriti prodajom Olija Votkinsa čiji je odlazak u Al Hilal odobrila čim je sa Stamford Bridža stiglo zeleno svetlo za dolazak njegove zamene. Nakon što je odbio nekoliko ponuda saudijskog kluba, birminemski je prihvatio poslednji predlog po kojem će dobiti zagarantovanih 58.400.000 evra, dok bi kroz bonuse mogao da zaradi još 2.000.000.

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Unai Emeri nije želeo da ga pusti, ali je Votkins bio izričit u nameri da se naplati transferom u Saudijskoj Arabiji, pa je poslednjih nedelja Aston Vila počela da traži zamenu. Raspitivala se za Žan Filipa Matetu iz Kristal Palasa i Kristijana Kofanea iz Leverkuzena, povukla konkretan potez kada je u pitanju Rafael Leao, ali nije mogla da parira finansijskoj ponudi koju je Portugalcu dostavio Galatasaraj, pa se vratila trenerovoj želji – Džeksonu. Emeri je sarađivao sa njim u Viljarealu i dobro je upoznat sa kvalitetima 25-godišnjaka zbog čega mu je Nikolas i bio primarna meta. Španac je i odigrao ključnu ulogu budući da je obavio nekoliko poziva sa Džeksonom i ubedio ga da zaboravi na Atletiko Madrid sa kojim je takođe imao usmeni dogovor i dođe na Vila park.

Međutim, dok je radila na Džeksonovom transferu, Aston Vila je izgubila trku za Hoela Ordonjeza. Pretekao ju je Kristal Palas i ukrao joj ekvadorskog defanzivca koji je trebalo da odmeni Ezrija Konsu u Birmingemu. Umesto toga će, ukoliko prođe lekarske preglede, stići u London, a Klub Briž će narednog leta kada pozajmica istekne dobiti oko 30.000.000 evra.

Vila je u međuvremenu kontaktirala Vest Hem kako bi se raspitala za Žan Klera Todiboa. Dogovor sa francuskim štoperom ima Marselj, ali će morati da prvo proda (još) nekoga pre nego što kompletira pozajmicu nekadašnjeg reprezentativca Trikolora, što će pokušati da iskoristi birmingemski klub. Mada Vila nije u potpunosti odustala ni od Sautemptonovog Tejlora Harvud Belisa.