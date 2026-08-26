ZVANIČNO: Njukasl lansirao pojačanje leta pred meč, Sitiju 56.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | sre. 26.08.26. | 22:00
Navijači oduševljeni na Sent Džejms Parku
Gubitak Sandra Tonalija, zatim i Bruna Gimaraisa pokazao je da je Njukaslov projekat izgubio pravac i da je to daleko od svega što se pričalo i najavljivalo, da se uspostavlja novi ozbiljan konkurent u premijerligaškim okvirima. Posle gotovo 200.000.000 evra inkasiranih na prodaji srca veznog reda, Njukasl je konačno ozvaničio pojačanje i to uoči meča Liga kupa protiv VBA - stigao je Niko Gonzalez.
Ovo je baš ono što je klubu trebalo posle odlaska Gimaraisa. Svrake su dobile tehnički potkovanog i upornog vezistu koji može da popuni veliku prazninu koja je ostala ovog leta i klub nije mogao da posao ozvaniči na bolji način nego baš uoči takmičarske utakmice.
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Subota, 18.30: (2,30) Totenhem (3,45) Njukasl (3,05)
Navijači su kapitalca Matijasa Jajslea dočekali uz aplauze i čak spontane povike “Niko, Niko, Niko...” dok je ceo posao potvrda dobro odrađenog posla od strane sportskog direktora Rosa Vilsona. On se sedmicama nosio sa pritiskom ogromnih očekivanja, pošto klub prethodno nije uspeo da zatvori nekoliko bitnih pregovora na tržištu.
Nemački stručnjak je od sportskog sektora zahtevao da mu se dovede vezista sa premijerligaškim iskustvom. Sa 24 godine i sezonu i po u najjačoj ligi na svetu, Gonzalez je verovatno najvažnije Njukaslovo pojačanje ovog leta.
Očigledno je da ćemo gledati potpuno drugačiji Njukasl u budućnosti, jer se ovim potpisom nastavio i trend podmlađivanja sastava, pošto su četiri od poslednjih šest ulaznih transfera igrači od 20 godina ili mlađi, dok Španac ima 24 leta. Menja se kompletna strategija poslovanja u klubu, dok Gonzalez tek treba da uđe u zenit karijere.
Istina, prošle sezone nije igrao mnogo kod Pepa Gvardiole, ali ga je stručna javnost etiketirala kao “mini Rodrija” što dovoljno govori o njegovim kvalitetima. Jasno je da malo ko može da pokrije Rodrijevu ulogu u Sitiju, taj posao će morati da obavlja Eliot Anderson za koga je plaćeno 135.000.000 evra Notingem Forestu, dok će Gonzalez dobiti šansu da okrene list i nastavi dalji igrački razvoj u klubu koji želi da bude konkurentan za evropska takmičenja.
Njukasl je ovog leta platio 50.000.000 evra Hofenhajmu za Bazumanu Turea, još 36.000.000 evra Benfiki za desnog beka Amara Dedića, a isto toliko novca otišlo je Monaku za defanzivnog vezistu Alađija Bambu. Još 30.000.000 evra plaćen je golman Brage Lukaš Horniček, dok je 23.500.000 iskeširano za centralnog vezistu Ajaksa Šona Stera.