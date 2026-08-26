ZVANIČNO: Njukasl lansirao pojačanje leta pred meč, Sitiju 56.000.000 evra

Gubitak Sandra Tonalija, zatim i Bruna Gimaraisa pokazao je da je Njukaslov projekat izgubio pravac i da je to daleko od svega što se pričalo i najavljivalo, da se uspostavlja novi ozbiljan konkurent u premijerligaškim okvirima. Posle gotovo 200.000.000 evra inkasiranih na prodaji srca veznog reda, Njukasl je konačno ozvaničio pojačanje i to uoči meča Liga kupa protiv VBA - stigao je Niko Gonzalez.

Ovo je baš ono što je klubu trebalo posle odlaska Gimaraisa. Svrake su dobile tehnički potkovanog i upornog vezistu koji može da popuni veliku prazninu koja je ostala ovog leta i klub nije mogao da posao ozvaniči na bolji način nego baš uoči takmičarske utakmice.