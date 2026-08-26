Bordalas iz Humske: Poštujem Sašu Ilića, a volim Srbe

21.00: (3,35) Partizan (3,35) Hetafe (2,20)

Mada, Saša Ilić je pred novinarima poručio da stadion u Humskoj može da napravi čudo.

„Ona utakmica u Madridu za nas više ne postoji. Pred nama je novih 90 minuta, na terenu koji ume da bude izuzetno komplikovan i u potpuno drugačijim okolnostima. Biće uzbudljivo i energično pred krcatim tribinama. Sasvim je normalno što je moj kolega to izjavio kako bi motivisao svoju ekipu. Izuzetno poštujem mišljenje Partizanovog trenera, jer na taj način pokušava da podigne igrače, što je potpuno prirodno. Svesni smo da će biti teško. Crno-beli imaju kvalitet da odigraju odličnu utakmicu“, predočio je Bordalas.

Logično je pretpostaviti da ćemo u Beogradu gledati prepoznatljivi Hetafe koji čvrsto stoji iza lopte, čeka grešku rivala i vreba priliku iz prekida – što je u potpunoj suprotnosti sa tradicionalnim španskim stilom fudbala. Kada se na to dodaju Bordalasov temperament i specifičan način na koji njegov tim taktički „lomi“ ritam protivnika, teško je očekivati praznik za oči kada je estetika u pitanju.

„Bile su drugačije okolnosti u Vitoriji na premijeri sezone, ali smo, uz sve probleme, nekako dogurali do kraja te utakmice. Sada nam je fokus isključivo na revanšu sa Partizanom, koga maksimalno poštujemo. Izuzetno smo koncentrisani samo na ovaj duel“.