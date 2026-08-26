Bordalas iz Humske: Poštujem Sašu Ilića, a volim Srbe

Vreme čitanja: 3min | sre. 26.08.26. | 19:45
Trener Hetafea istakao da razume na koji način šef stručnog štaba Partizana pokušava da motiviše ekipu pred revanš
Moraće Partizan u četvrtak uveče da se preruši, makar na trenutak, u neki od istorijski najmoćnijih timova Španije kako bi eliminisao Hetafe (21.00). Tvrdi, uporni i do zla boga fudbalski dosadni tim iz predgrađa Madrida u prethodnom izdanju La lige poklekao je samo četiri puta na gostovanjima rezultatom koji je crno-belima neophodan za plasman u Ligu konferencije.
Betis je slavio sa 4:0, Barselona i Valensija sa po 3:0, a Viljareal sa 2:0. Prva dva rezultata bi srpskom predstavniku garantovala direktan prolaz, dok bi poslednji doneo produžetke posle poraza od 1:3 na „Koliseumu“. Činjenica da su pomenuti klubovi giganti španskog fudbala daje dodatnu dimenziju podvigu koji se traži od ekipe Saše Ilića i stavlja sastav Hosea Bordalasa u izuzetno povoljnu poziciju pred revanš.
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21.00: (3,35) Partizan (3,35) Hetafe (2,20)
Mada, Saša Ilić je pred novinarima poručio da stadion u Humskoj može da napravi čudo.
„Ona utakmica u Madridu za nas više ne postoji. Pred nama je novih 90 minuta, na terenu koji ume da bude izuzetno komplikovan i u potpuno drugačijim okolnostima. Biće uzbudljivo i energično pred krcatim tribinama. Sasvim je normalno što je moj kolega to izjavio kako bi motivisao svoju ekipu. Izuzetno poštujem mišljenje Partizanovog trenera, jer na taj način pokušava da podigne igrače, što je potpuno prirodno. Svesni smo da će biti teško. Crno-beli imaju kvalitet da odigraju odličnu utakmicu“, predočio je Bordalas.
Logično je pretpostaviti da ćemo u Beogradu gledati prepoznatljivi Hetafe koji čvrsto stoji iza lopte, čeka grešku rivala i vreba priliku iz prekida – što je u potpunoj suprotnosti sa tradicionalnim španskim stilom fudbala. Kada se na to dodaju Bordalasov temperament i specifičan način na koji njegov tim taktički „lomi“ ritam protivnika, teško je očekivati praznik za oči kada je estetika u pitanju.
„Bile su drugačije okolnosti u Vitoriji na premijeri sezone, ali smo, uz sve probleme, nekako dogurali do kraja te utakmice. Sada nam je fokus isključivo na revanšu sa Partizanom, koga maksimalno poštujemo. Izuzetno smo koncentrisani samo na ovaj duel“.
Bordalas je godinama na kormilu Hetafea i tokom karijere je sarađivao sa velikim brojem internacionalaca, naročito iz Južne Amerike. Međutim, uvek je voleo da čvrstinu tima začini i srpskim fudbalerima – trenirao je Stefana Šćepovića, Nemanju Maksimovića, Veljka Birmančevića i sadašnjeg štopera Partizana, Stefana Mitrovića.
„Imao sam veliku sreću da treniram Srbe, jer su primerni, izuzetno borbeni i neprestano guraju napred. Uvek su pokazivali veliku želju za napredovanjem i izražen takmičarski duh, a to je nešto što se meni kao treneru izuzetno sviđa. Gajim veliku ljubav prema srpskim igračima – svim koje ste pomenuli – a znam da je to osećanje uzajamno, jer im je period proveden u Hetafeu pomogao da kasnije naprave odlične korake u karijerama“, dodao je španski stručnjak.
Jedan od glavnih aduta gostiju u veznom redu biće Orel Mangala, pojačanje pristiglo ovog leta iz redova Liona.
„Ostvarili smo dobar rezultat kod kuće, ali posao ni blizu nije završen. Pred nama je izuzetno bitna utakmica i učinićemo sve da se plasiramo u Ligu konferencije. Otkako sam stigao u Hetafe imam visoko mišljenje o Bordalasu. Dao mi je veliko samopouzdanje. Iako ne govori engleski, ja odlično razumem španski i za sada se sjajno slažemo. Imamo ogroman kvalitet na sredini terena i kako vreme bude odmicalo delovaćemo sve bolje na terenu“, poručio je belgijski vezista.