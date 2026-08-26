ZVEZDA – TIM ZA PLZENJ: Rijera veruje Tebu

Vreme čitanja: 2min | sre. 26.08.26. | 19:41
Španac ponovo bez klasičnih bekova
Došao, video, dobio dve utakmice, proširao roster... To je ruta Alberta Rijere posle dve sedmice na klupi Crvene zvezde, mada je jasno da španski stručnjak neće mnogo rizikovati i „tražiti đavola“ u Češkoj, bez obzira na odličan učinak rezervista u duelu sa Čukaričkim. Kada je obelodanjen spisak igrača koji imaju zadatak da odbrane velikih 3:0 iz Beograda, postalo je jasno da će Šapanac, nekim klasičnim trenerskim maneverom, morati da pronađe alternativu za Seola, pošto je reprezentativac Južne Koreje krenuo put Nemačke, gde će uskoro potpisati ugovor sa Augzburgom u transferu vrednom oko 4.000.000 evra...
Siguran je doskorašnji trener Ajntrahta iz Frankfurta u sopstveni projekat i sistem bez klasičnih bekova. Otuda bismo mogli da na Seolovom mestu vidimo Teba Učenu. Nisu snažni Afrikanac i Seol isti profili, ali bi Učena zajedno sa Lukasenom i Vejkovićem trebalo da formira zid ispred Mateusa Magaljaeša i obezbedi mu još jednu mirnu utakmicu. Naravno, kao i u prvo susretu, poslednja trojka imala bi veliku pomoć Radeta Krunića, koji bi se u defanzivi spuštao na poziciju štopera. Istovremeno i gradio igru.
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Sigurni smo da je Rijera imao nameru da nagradi Tomaša Handela, ali internacionalac iz Portugalije nije licenciran za ovo kolo. Negde je španski stručnjak naznačio da mu je Hendel potreban za nastavak sezone, međutim i dalje je neizvesno hoće li ovaj ostati u Ljutice Bogdana. O tome ćemo naširoko narednih dana...
Ostali starteri su manje više 'zakucani'. Ponovo će čovek od poverenja Alberta Rijere biti Timi Maks Elšnik, dok će ispred njega i Krunića kao dve osmice delovati Mohamed Čam i najmlađi prvotimac Vasilije Kostov. Imaće oni pomoć Mirka Ivanića u izgradnji i kreaciji napada, dok će desno široko ostati Bukari.
Napad je rerezevisan za Marka Arnautovića.
Dakle, ponovo će Crvena zvezda igrati u formaciji 3-4-3. Biće to, međutim, vrlo fleksibilan sistem, najčešće sa rasporedom 3-2-2-2-1, a povremeno i 4-3-3.
CRVENA ZVEZDA, TIM ZA PLZENJ: Mateus - Lukasen, Veljković, Učena - Krunić, Elšnik - Čam, Kostov - Bukari, Ivanić - Arnautović.