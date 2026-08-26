ZVEZDA – TIM ZA PLZENJ: Rijera veruje Tebu

Došao, video, dobio dve utakmice, proširao roster... To je ruta Alberta Rijere posle dve sedmice na klupi Crvene zvezde, mada je jasno da španski stručnjak neće mnogo rizikovati i „tražiti đavola“ u Češkoj, bez obzira na odličan učinak rezervista u duelu sa Čukaričkim. Kada je obelodanjen spisak igrača koji imaju zadatak da odbrane velikih 3:0 iz Beograda, postalo je jasno da će Šapanac, nekim klasičnim trenerskim maneverom, morati da pronađe alternativu za Seola, pošto je reprezentativac Južne Koreje krenuo put Nemačke, gde će uskoro potpisati ugovor sa Augzburgom u transferu vrednom oko 4.000.000 evra...

Siguran je doskorašnji trener Ajntrahta iz Frankfurta u sopstveni projekat i sistem bez klasičnih bekova. Otuda bismo mogli da na Seolovom mestu vidimo Teba Učenu. Nisu snažni Afrikanac i Seol isti profili, ali bi Učena zajedno sa Lukasenom i Vejkovićem trebalo da formira zid ispred Mateusa Magaljaeša i obezbedi mu još jednu mirnu utakmicu. Naravno, kao i u prvo susretu, poslednja trojka imala bi veliku pomoć Radeta Krunića, koji bi se u defanzivi spuštao na poziciju štopera. Istovremeno i gradio igru.