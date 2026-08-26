Vembanjama: Razočaran sam što ne igra Luka Dončić

Vembanjama je prvo pričao o duelu protiv Jokića i Srbije i kako je tražio loptu u završnici uzimajući veoma teške šuteve.

„To nisu bile inicijative koje sam preuzeo kao kapiten, već kao igrač sa odgovornošću. To su stvari koje morate da probate jer dugo nismo igrali. To je najbolji način da saznamo šta funkcioniše, a šta ne, na neki način, to je bilo skidanje rđe“, rekao je Vembanjama.

Osvrnuo se i na loptu kojom se igra u takmičenjima pod okriljem FIBA.

„Prilagođavanje nije potrebno samo NBA igračima, već i onima iz Evrolige i francuskog prvenstva. FIBA lopta uopšte nije popularna među igračima, to je najbolji način da se to opiše.“

Uprkos tome što je Dončić propustio ovaj okršaj, kapiten Francuske ističe da to ne menja pristup njegovog tima.

„Istina je da sam malo razočaran što Luka neće biti tu, ali imaću drugu priliku da se suočim sa njim kasnije u karijeri. Morate prihvatiti utakmice i sastave onakve kakvi jesu.“

Govoreći o ulozi kapitena i dugoročnim ciljevima, mladi as naglašava želju za osvajanjem trofeja.

„Svi žele titule, tako da to dolazi ispred svega. Svetsko prvenstvo je važno jer je to međunarodno takmičenje koje nikada nismo osvojili, a ujedno služi i kao kvalifikacija za Olimpijske igre. Sa reprezentacijom govorimo o projektu koji se meri decenijama i želim da ostavim uticaj na njega“.

Na kraju, osvrnuo se na saradnju sa Rudijem Goberom i igranje na poziciji krilnog centra, kao i na prisustvo bliskog prijatelja Maksima Renoa u nacionalnom timu.

„Uživam da igram sa Rudijem i pored visokog igrača takvog defanzivnog kalibra. To me stavlja u neuobičajene situacije, poput bacanja lob pasova — to ne radim često, ali obožavam. Što se tiče Maksima, znamo se od trinaeste godine i pravo je uživanje pratiti njegov napredak.“