Čelsi pošteno čerupa Atalantu: Za štopera koji će odmah na pozajmicu preko 40.000.000
Vreme čitanja: 3min | sre. 26.08.26. | 21:18
Dogovor blizu, Plavci gaze ka utrošku od preko 450.000.000 evra
Dolazak Emilijana Martineza gotovo je izvestan, a odmah za njim bi mogao da dođe i jedan od najtalentovanijih štopera Serije A - Onest Ahanor. Čelsi je rešio da ovog leta pošteno (igrač se zove Honest, što u prevodu znači pošteno pr. au) očerupa Atalantu i oduzme joj dva bitna člana poslednje linije.
Ranije letos Plavci su za 57.000.000 evra doveli Marka Palestru - uz još bonuse i procente od sledeće prodaje - da popuni mesto desnog beka, dok je sada meta tinejdžer za koga mnogi tvrde da ga čeka blistava budućnost. Kako javlja italijanski Skaj preko svog insajdera Đanluke di Marcija, Čelsijevi pregovori sa Atalantom su u poodmakloj fazi i transfer će iznositi preko 40.000.000 evra. Toliko iznosi donja granica postavljene cene, koju Atalanta želi da izvuče iz ovog posla. Čelnici Dee žele preko 50.000.000 evra.
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Najzanimljivije od svega je to što Ahanor, koji je prošle sezone odigrao gotovo 2.000 minuta u Seriji A, ne bi došao da bude u konkurenciji za prvi tim Plavaca, već da ga klub odmah prosledi na pozajmicu u Strazbur! Da se tamo kali još godinu dana, pa da onda dobije šansu u prvom timu kod Ćabija Alonsa. Sve to deluje pomalo suludo, ali u Čelsiju odavno više ništa nije čudno jer je klub izgubio prepoznatljivi identitet i sada funkcioniše kao koorporacija sa ciljem da samo obrće vrtoglave sume novca. Bez ikakvih ambicija i dugoročnih planova.
Doduše, malo su se stvari promenile nabolje sa Alonsovim dolaskom, ali i dalje je dvostruki šampion Evrope daleko od najslavnijih dana. Nije još definitivno da će odmah biti prosleđen na pozajmicu, ali takve su najave sa više različitih adresa.
Ahanor ne bi mogao da bude koristan samo za obe štoperske pozicije, već potencijalno i na levom beku, što je svakako nešto što odgovara Alonsovom sistemu koji zahteva dosta dinamike i transformacije u različitim fazama.
Momak koji se takmiči za Italiju je seniorski fudbal osetio već sa 16 godina i 179 dana, kada je debitovao u Seriji A protiv Juventusa. Tada je još bio član Đenove. Tada je postao prvi igrač rođen 2008. godine koji je zaigrao u najvišem rangu italijanskog fudbala.
Njegova prva profesionalna sezona bila je ispresecana povredom zbog koje je odsustvovao pet meseci. U aprilu 2025. godine odigrao je fantastičnu utakmicu protiv Napolija, kada je dobio pet direktnih duela i osvojio loptu još osam puta, uz šest intervencija. Brzo je stekao status redovnog prvotimca, stekao je čvrstinu potkrepljenu tehničkim kvalitetima i dobrim razumevanjem taktičkih principa, posle čega se preselio u Bergamo za 16.000.000 evra plus bonuse.
U Atalanti je nastavio svoj dalji razvoj, dodatno napredovao i brzo se pozicionirao kao jedan od najtalentovanijih štopera Serije A. Prošle sezone je skupio 31 nastup, od čega devet u Ligi šampiona.
Čelsi bi njegovom kupovinom otišao na preko 450.000.000 evra utrošenih za nove igrače. Tu se računa i očekivanih 10.000.000 evra za Dibua Martineza, dok je još 138.000.000 evra izdvojeno za Morgana Rodžersa iz Aston Vile, pa još 60.000.000 za Maksensa Lakrou iz Kristal Palasa. Doveden je još pomenuti Palestra, onda i Žovani Kvenda iz lisabonskog Sportinga za 50.000.000, Valentin Barko i Emanuel Emeha su iz filijale, Strazbura, kupljeni za preko 65.000.000 evra...