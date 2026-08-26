Čelsi pošteno čerupa Atalantu: Za štopera koji će odmah na pozajmicu preko 40.000.000

Četvrtak, 20.30: (1,17) Čelsi (7,00) Luton Taun (12,0)

Najzanimljivije od svega je to što Ahanor, koji je prošle sezone odigrao gotovo 2.000 minuta u Seriji A, ne bi došao da bude u konkurenciji za prvi tim Plavaca, već da ga klub odmah prosledi na pozajmicu u Strazbur! Da se tamo kali još godinu dana, pa da onda dobije šansu u prvom timu kod Ćabija Alonsa. Sve to deluje pomalo suludo, ali u Čelsiju odavno više ništa nije čudno jer je klub izgubio prepoznatljivi identitet i sada funkcioniše kao koorporacija sa ciljem da samo obrće vrtoglave sume novca. Bez ikakvih ambicija i dugoročnih planova.

Doduše, malo su se stvari promenile nabolje sa Alonsovim dolaskom, ali i dalje je dvostruki šampion Evrope daleko od najslavnijih dana. Nije još definitivno da će odmah biti prosleđen na pozajmicu, ali takve su najave sa više različitih adresa.

Ahanor ne bi mogao da bude koristan samo za obe štoperske pozicije, već potencijalno i na levom beku, što je svakako nešto što odgovara Alonsovom sistemu koji zahteva dosta dinamike i transformacije u različitim fazama.

Momak koji se takmiči za Italiju je seniorski fudbal osetio već sa 16 godina i 179 dana, kada je debitovao u Seriji A protiv Juventusa. Tada je još bio član Đenove. Tada je postao prvi igrač rođen 2008. godine koji je zaigrao u najvišem rangu italijanskog fudbala.