PARTIZAN – TIM ZA HETAFE: Pojačanja, dokažite se!

Saši Iliću bi u četvrtak uveče dobro došao – Tom Kruz! Da izvede još jednu „nemoguću misiju“ i povede Partizan ka čudu zvanom plasman u Ligu konferencije. Pošto čuveni glumac ne igra fudbal, moraće trener crno-belih da se osloni na sopstvene snage, a pošt su osvežene u odnosu na dvomeč sa kazahstanskim Tobolom, sva trojica pojačanja angažovanih u samom finišu prelaznog roka biće od starta na terenu protiv Hetafea.

To znači da će Idrisu Baba zadržati mesto startera, dok će mu se u odnosu na prvu utakmicu u Madridu priključiti Igor Miladinović i Nikola Čumić u napadačkom delu tima. Uostalom, srpskom predstavniku je neophodno da nadoknadi dva gola zaostatka sa „Koloseuma“ (1:3), pa će i taktičko opredeljenje stručnog štaba od starta biti znatno ofanzivnije.