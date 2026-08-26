PARTIZAN – TIM ZA HETAFE: Pojačanja, dokažite se!

Vreme čitanja: 2min | sre. 26.08.26. | 21:24
Trojica poslednjih novajlija od prvog minuta u ekipi Saše Ilića, Parni valjak opet menja formaciju
Saši Iliću bi u četvrtak uveče dobro došao – Tom Kruz! Da izvede još jednu „nemoguću misiju“ i povede Partizan ka čudu zvanom plasman u Ligu konferencije. Pošto čuveni glumac ne igra fudbal, moraće trener crno-belih da se osloni na sopstvene snage, a pošt su osvežene u odnosu na dvomeč sa kazahstanskim Tobolom, sva trojica pojačanja angažovanih u samom finišu prelaznog roka biće od starta na terenu protiv Hetafea.
To znači da će Idrisu Baba zadržati mesto startera, dok će mu se u odnosu na prvu utakmicu u Madridu priključiti Igor Miladinović i Nikola Čumić u napadačkom delu tima. Uostalom, srpskom predstavniku je neophodno da nadoknadi dva gola zaostatka sa „Koloseuma“ (1:3), pa će i taktičko opredeljenje stručnog štaba od starta biti znatno ofanzivnije.
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Pre svega, menja se formacija. Ilić je u Španiji pokušao da se suprotstavi timu Hosea Bordalasa sa trojicom centralnih bekova i dvojicom bočnih igrača. U pojedinim momentima Partizan jeste delovao uverljivo u defanzivnom bloku, ali sada – kada se od prve sekunde juri prednost rivala – moraće da se igra drugačije.
Promena počinje od golmana. Umesto Marka Miloševića, sklonog nesigurnostima i propustima u finišu madridskog duela, među stative se vraća Miloš Krunić. Budimo pošteni, u ovom trenutku to nije idealna, već pre svega manje rizična opcija za crno-bele.
Ispred Krunića, na bekovskim pozicijama trebalo bi da dejstvuju Milan Roganović i Samson Envulu, dok će štoperski tandem činiti kapitena Nikola Simić i Stefan Mitrović. Posledično, iz startne postave iz prve utakmice na klupu se seli Stefan Milić.
Vezni red bi trebalo da dobije na hitrini i kreaciji, pre svega zahvaljujući promovisanju Igora Miladinovića i Nikole Čumića u startere. Njih dvojica su ulaskom sa klupe unela pozitivan impuls u igru Partizana u prvoj utakmici, pa je red da sada od prve sekunde preuzmu odgovornost sa pozicija ofanzivnog veznog i levog krila.
Mesta neposredno ispred odbrane rezervisana su za Idrisua Babu i Milana Vukotića, od kojih se očekuje da osiguraju prilaze svom golu, ali i pokažu maksimalnu odgovornost u distribuciji lopte.
U vrhu napada biće Brazilac Že, sa ciljem da se rve sa fizički moćnim štoperima Hetafea, uz nadu Saše Ilića da bi saigrači mogli da mu pripreme bar jednu pravu šansu. Ili da sam Že odradi posao za Dembu Seka, stacioniranog uz desnu aut-liniju.
Projektovani sastav Partizana za revanš susret sa Hetafeom raspoređen je u formaciju 4-2-3-1: Krunić – Roganović, Simić, Mitrović, Samson – Baba, Vukotić – Sek, Miladinović, Čumić – Že.