Nil: Ne plašimo se, niko nije favorit protiv Milvola na Denu

Menadžer Milvola Aleks Nil kaže da je svestan da će njegov tim morati da odigra dobro ukoliko želi da prekine dobre rezultate Svonsija, koji je u prethodnom delu sezone upisao šest pobeda uz dva remija i jedan poraz.

"Vidim da mnogo trenera priča o njima, pre svega o tome kako su fudbalski najbolji tim u ligi. Sjajno prenose loptu, dobri su u posedu i moraćemo da se pobrinemo da im mi budemo dobro organizovani kada smo bez lopte. Onda ćemo iz tranzicije morati da budemo pretnja. Da dobro kontrolišemo loptu i zadamo im što je moguće više problema", kaže Nil.

20.45: (2,40) Milvol (3,40) Svonsi (2,95)

Strateg ekipe iz Londona kaže da ga ne plaši bilo koji protivnik, te da je Milvol pokazao da kod kuće nema nepobedive ekipe za njih.

"Kao i većina utakmica u ovoj ligi i ova će biti teška i napeta. Ko god da dođe na Den, sve je isto, mi ćemo uvek verovati da imamo dobre šanse protiv bilo koga", dodao je Nil.

On na ovom susretu i dalje neće moći da računa na poširi spisak igrača na kojem su Roman Ese, Kasper de Nor, Džoš Koburn, Matis Servais, Mihajlo Ivanović i Lukas Jensen. Ohrabrenje je povratak Rajan Leonarda i Tristana Krame, kao i Luka Kundla i Marka Sajksa.

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Što se tiče Svonsija, tim Vitora Matosa je u dosadašnjem toku sezone primio samo sedam golova, najmanje u ligi. Uz to, imaju najbolji start u ligi otkako se za pobedu dodeljuju tri boda.

U prošlom kolu pobedili su Norič sa 2:1, ali svesni su šta ih očekuje protiv Lavova.

"Milvol će biti potpuno drugačija utakmica. Tamo je zaista teško igrati, očekuje nas sasvim drugačiji tip izazova. U stanju su uvek da se takmiče i uzvrate udarac, bore se do poslednjeg minuta, tako da moramo da budemo spremni. Važno je da pripremljeni uđemo u meč i uradimo sve da još jednom igrom zadovoljimo apetite naših navijača", poručio je Vitor Matos.

Na prošlom meču dva tima na Denu, početkom januara, Milvol je slavio sa 2:1, dok je pre toga u Svonsiju, krajem septembra prošle godine bilo 1:1.

ČEMPIONŠIP, 10. KOLO

Utorak

20.45: (2,10) Bristol Siti (3,45) Blekburn (3,50)

20.45: (2,40) Milvol (3,40) Svonsi (2,95)

20.45: (2,25) Reksam (3,35) VBA (3,25)

20.45: (1,38) Vulverhempton (5,00) Bolton (8,00)

20.45: (1,62) Barnli (3,80) Čarlton (5,80)

20.45: (1,65) Kardif (4,00) Votford (5,10)

21.00: (1,50) Birmingem (4,30) Preston (6,50)

21.00: (3,50) Stouk (3,50) Midlsbro (2,05)

Sreda

20.45: (2,40) Norič (3,50) Sautempton (2,85)

20.45: (1,73) KPR (3,60) Derbi (5,10)

20.45: (2,25) Portsmut (3,40) Šefild Junajted (3,20)

21.00: (5,30) Linkoln (3,80) Vest Hem (1,67)

*** kvote su podložne promenama