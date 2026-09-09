Noć velikana u La Plati
Vreme čitanja: 4min | sre. 09.09.26. | 21:46
Estudijantes dočekuje Korintijans u prvom meču četvrtfinala Kopa Libertadoresa (02.30)
U La Plati se noćas (02.30) sudaraju dva velikana južnoameričkog fudbala, klubovi čija imena odavno pripadaju istoriji najvećeg kontinentalnog takmičenja. Estudijantes i Korintijans zajedno nose pet titula Kopa Libertadores, a obojica su se svojevremeno popela i na krov sveta, osvajajući Interkontinentalni kup. Decenije su prolazile, generacije se menjale, ali težina njihovih grbova nije izbledela.
Popularni Studenti na stadionu Horhe Luis Hirši ugostiti Musketare iz Sao Paula u prvom četvrtfinalnom duelu najprestižnijeg klupskog takmičenja Južne Amerike, sa jasnom željom da nepredvidivu svakodnevicu domaćeg prvenstva zameni onim licem koje ga u Kopa Libertadoresu godinama čini tako opasnim, takmičarskim, čvrstim i spremnim za nokaut. Ono što je sigurno, pred nama je dvomeč u kojem će tradicija morati da napravi mesta za sadašnjost i u kojem će samo jedan nastaviti put ka novom poglavlju klupske besmrtnosti.
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Kada se svetla reflektora upale za Libertadores, Estudijantes kao da menja lice. U prvenstvu mu nedostaje kontinuitet, rezultati dolaze u talasima, ali u eliminacionim utakmicama budi se ona prepoznatljiva „kup“genetika. Poslednji udarac stigao je u Liniersu, gde je Velez slavio minimalnim rezultatom, u utakmici u kojoj „Pinčarata“ nije uspeo da pronađe pravi ritam. Bio je to još jedan korak unazad za ekipu Aleksandra Medine, koja nikako ne uspeva da se učvrsti među osam najboljih u grupi A formata Klausura.
02.30: (2,20) Estudijantes (2,90) Kortintijans (3,80)
Ipak, u ovom delu sezone pogled je usmeren ka drugom frontu. Estudijantes zna da u dvomeču nema mnogo prostora za popravni i da će se svaka greška meriti težinom gola. Dodatnu neizvesnost pred večerašnji okršaj donose i zdravstvene dileme. Nastupi Tomasa Palasiosa, Leandra Gonzalesa Piresa i Hoakina Koree bili su pod znakom pitanja, dok je vest o produžetku saradnje sa Gvidom Kariljom, koji će prema novom ugovoru ostati u klubu do kraja 2028. godine, donela osmeh navijačima uoči jednog od najvažnijih mečeva sezone.
Medina će zato tražiti ono što je Estudijantesu kroz istoriju donosilo najveće južnoameričke noći – karakter, disciplinu i sposobnost da se igra utakmica u kojoj detalji odlučuju sve. Pred svojim navijačima „Pinča“ želi da napravi prvi korak ka polufinalu, svestan da će revanš u Brazilu biti sasvim druga priča.
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S druge strane, čeka tim koji u La Platu stiže sa sopstvenim problemima. Korintijans se trenutno nalazi u ozbiljnoj rezultatskoj krizi u brazilskom prvenstvu. Četiri uzastopna poraza u Brasileirau, uključujući i poslednji neuspeh protiv Šapekoensea, ekipe koja se nalazi na samom dnu tabele, dovoljno govore o trenutku u kojem se nalazi sastav Fernanda Diniza. „Timao“ je trenutno samo sedam bodova iznad zone ispadanja, a igra ne uliva mnogo razloga za optimizam.
23.55: (1,35) Palmeiras (4,80) LDU Kito (10,0)
Spor protok lopte, predvidljivi napadi i previše grešaka u igri postali su zaštitni znak Korintijansa u domaćem prvenstvu. Ali upravo je to ono što Diniz sada mora da promeni. Libertadores je takmičenje u kojem forma iz prethodnog vikenda često prestaje da bude najvažnija, a karakter ekipe dolazi do izražaja kada se margina za grešku svede na minimum.
Korintijans zato u La Platu ne dolazi sa pravom na novi kiks. Potrebna mu je potpuno drugačija verzija od one koja je posrtala u Brasileirau – agresivnija, koncentrisanija i spremna da izdrži pritisak na strani. Jer, Studenti će imati tribine iza sebe, istoriju na svojoj strani i ono nešto nevidljivo što često prati velike južnoameričke večeri.
Estudijantes bi trebalo da istrči u formaciji predvođenoj iskusnim Fernandom Muslerom na golu. Ispred njega će biti Mankuso, Nunjes, Gonzales Pires i Benedeti, dok se očekuje vezni red sa Baltasarom Rodrigezom, Piovijem i Kastrom. Najistureniji bi trebalo da budu Hoakin Korea, Gvido Kariljo i Hoakin Tobio Burgos.
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Kod Korintijansa, Ugo Souza bi trebalo da bude među stativama, a poslednju liniju da čine Matjezinjo, Gabrijel Paulista, Gustavo Enrike i Mateus Bidi. U veznom redu očekuju se Kariljo, Breno Bidon, Alan i Rodrigo Garou, dok bi napadački tandem trebalo da čine Kajo Sezar i Memfis Depaj.
I dok jedni traže izlaz iz prvenstvene nestabilnosti kroz čaroliju nokaut faze, drugi pokušavaju da pobegnu od domaće krize i pronađu novi život u Libertadoresu. U takvom sudaru različitih stvarnosti, prvi meč može da bude mnogo više od pukih 90 minuta. Može da bude početak novog poglavlja ili još jedna pukotina u sezoni koja već dugo traži pravi kurs.
PIŠE: Đorđe RADONJIĆ
KOPA LIBERATADORES – ČETVRTFINALE (PRVI MEČEVI)
Sreda
Fluminense – Platense 2:0 (2:0)
/Nonato 21, Hulk 31/
23.55: (1,35) Palmeiras (4,80) LDU Kito (10,0) MOZZART RELAX
Četvrtak
02.30: (2,20) Estudijantes (2,90) Kortintijans (3,80)
Petak
02.30: (2,65) Independijente Del Valje (2,90) Flamnego (2,80)
***kvote su podložni promenama