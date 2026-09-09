Noć velikana u La Plati

Kada se svetla reflektora upale za Libertadores, Estudijantes kao da menja lice. U prvenstvu mu nedostaje kontinuitet, rezultati dolaze u talasima, ali u eliminacionim utakmicama budi se ona prepoznatljiva „kup“genetika. Poslednji udarac stigao je u Liniersu, gde je Velez slavio minimalnim rezultatom, u utakmici u kojoj „Pinčarata“ nije uspeo da pronađe pravi ritam. Bio je to još jedan korak unazad za ekipu Aleksandra Medine, koja nikako ne uspeva da se učvrsti među osam najboljih u grupi A formata Klausura.

02.30: (2,20) Estudijantes (2,90) Kortintijans (3,80)

Ipak, u ovom delu sezone pogled je usmeren ka drugom frontu. Estudijantes zna da u dvomeču nema mnogo prostora za popravni i da će se svaka greška meriti težinom gola. Dodatnu neizvesnost pred večerašnji okršaj donose i zdravstvene dileme. Nastupi Tomasa Palasiosa, Leandra Gonzalesa Piresa i Hoakina Koree bili su pod znakom pitanja, dok je vest o produžetku saradnje sa Gvidom Kariljom, koji će prema novom ugovoru ostati u klubu do kraja 2028. godine, donela osmeh navijačima uoči jednog od najvažnijih mečeva sezone.

Medina će zato tražiti ono što je Estudijantesu kroz istoriju donosilo najveće južnoameričke noći – karakter, disciplinu i sposobnost da se igra utakmica u kojoj detalji odlučuju sve. Pred svojim navijačima „Pinča“ želi da napravi prvi korak ka polufinalu, svestan da će revanš u Brazilu biti sasvim druga priča.

*****

IGRAJ MOZZART RELAX NA LIGI ŠAMPIONA

****

S druge strane, čeka tim koji u La Platu stiže sa sopstvenim problemima. Korintijans se trenutno nalazi u ozbiljnoj rezultatskoj krizi u brazilskom prvenstvu. Četiri uzastopna poraza u Brasileirau, uključujući i poslednji neuspeh protiv Šapekoensea, ekipe koja se nalazi na samom dnu tabele, dovoljno govore o trenutku u kojem se nalazi sastav Fernanda Diniza. „Timao“ je trenutno samo sedam bodova iznad zone ispadanja, a igra ne uliva mnogo razloga za optimizam.

23.55: (1,35) Palmeiras (4,80) LDU Kito (10,0)

Spor protok lopte, predvidljivi napadi i previše grešaka u igri postali su zaštitni znak Korintijansa u domaćem prvenstvu. Ali upravo je to ono što Diniz sada mora da promeni. Libertadores je takmičenje u kojem forma iz prethodnog vikenda često prestaje da bude najvažnija, a karakter ekipe dolazi do izražaja kada se margina za grešku svede na minimum.

Korintijans zato u La Platu ne dolazi sa pravom na novi kiks. Potrebna mu je potpuno drugačija verzija od one koja je posrtala u Brasileirau – agresivnija, koncentrisanija i spremna da izdrži pritisak na strani. Jer, Studenti će imati tribine iza sebe, istoriju na svojoj strani i ono nešto nevidljivo što često prati velike južnoameričke večeri.

Estudijantes bi trebalo da istrči u formaciji predvođenoj iskusnim Fernandom Muslerom na golu. Ispred njega će biti Mankuso, Nunjes, Gonzales Pires i Benedeti, dok se očekuje vezni red sa Baltasarom Rodrigezom, Piovijem i Kastrom. Najistureniji bi trebalo da budu Hoakin Korea, Gvido Kariljo i Hoakin Tobio Burgos.

*****

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket: Nova generacija dobitnih tiketa i rane isplate!

*****

Kod Korintijansa, Ugo Souza bi trebalo da bude među stativama, a poslednju liniju da čine Matjezinjo, Gabrijel Paulista, Gustavo Enrike i Mateus Bidi. U veznom redu očekuju se Kariljo, Breno Bidon, Alan i Rodrigo Garou, dok bi napadački tandem trebalo da čine Kajo Sezar i Memfis Depaj.

I dok jedni traže izlaz iz prvenstvene nestabilnosti kroz čaroliju nokaut faze, drugi pokušavaju da pobegnu od domaće krize i pronađu novi život u Libertadoresu. U takvom sudaru različitih stvarnosti, prvi meč može da bude mnogo više od pukih 90 minuta. Može da bude početak novog poglavlja ili još jedna pukotina u sezoni koja već dugo traži pravi kurs.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

KOPA LIBERATADORES – ČETVRTFINALE (PRVI MEČEVI)

Sreda

Fluminense – Platense 2:0 (2:0)

/Nonato 21, Hulk 31/

23.55: (1,35) Palmeiras (4,80) LDU Kito (10,0) MOZZART RELAX

Četvrtak

02.30: (2,20) Estudijantes (2,90) Kortintijans (3,80)

Petak

02.30: (2,65) Independijente Del Valje (2,90) Flamnego (2,80)

***kvote su podložni promenama