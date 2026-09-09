Dembele dva, pa Feran tri, a moglo je i 10! Mučeni Slovan na pogrešnom mestu u pogrešno vreme
Vreme čitanja: 14min | sre. 09.09.26. | 22:52
Šampion Evrope iskalio bes za loš start u domaćem prvenstvu – 6:1
Ima tih dana kada se prosto nađete na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Ne bi se Slovan iz Bratislave mnogo bolje proveo na Parku prinčeva ni da je utakmica došla u nekom drugom trenutku, ali ovaj je bio baš nezgodan za goste iz Bratislave.
Em je Pari Sen Žermen očajno započeo sezonu u domaćem prvenstvu i tražio je žrtvu da na njoj iskali bes, em je ovo bila premijera u takmičenju koje su osvajali dva puta uzastopno i želeli su da pošalju poruku da su i te kako spremni da ponove podvig Real Madrida između 2016. i 2018. godine.
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Em je koliko juče skraćena lista kandidata za Zlatnu loptu, a to kao da je posebno motivisalo njenog aktuelnog vlasnika, Usmana Dembelea. Da odmah razjasnimo, jeste on bio politički korektan u nedavnoj izjavi na tu temu, izuzevši sebe sa spiska favorita za njeno osvajanje, niti bi je mogao dobiti za performans protiv šampiona Slovačke, sve i da mu je sam zabio pet golova – a, nije bio mnogo daleko od toga – ali, proradila je ’zver’ u njemu koju očito posebno budi elitno evropsko takmičenje (u jednom momentu, pre nego se razgoropadio Feran Tores, osam od poslednjih 11 golova šampiona Evrope u Ligi šampiona bilo je njegovo delo) i Svetozar Marković i njegovi saigrači iz odbrane gostiju mogli su samo da statiraju u demonstraciji sile – 6:1 (3:0).
Kao što rekosmo, na poluvremnu je na semaforu pisalo 3:0, a moglo je makar duplo više. Ostavio je Luis Enrike na klupi kapitena Markinjosa, pa Kvarackeliju, Duea, Žoaa Nevesa, šansu su od starta dobili dete Dro Fernandes, Zabarnji, Aklijuš, Feran Tores, a njegova ekipa od starta je krenula silovito. Da stvar bude gora po četu Jaje Turea, njihova je ideja bila zdrava i plemenita, pokušali su da igraju fudbal do noge, nisu se povukli u niski blok - donekle baš kao nagrada za to, a donekle kao potvrda izuzetnih individualnih kvaliteta Sulejmana Kamare (zapamtite to ime) stići će nešto kasnije počasni pogodak – ali, kad se mašina upalila, mogli su samo da se mole za milost favorita.
A Dembele je, pre svih, još i imao milosti, iako je u prvom poluvremenu zabeležio dva gola i asistenciju, posle dodao još jednu. Istakao se i golman Takač, odbranio je zicer Fernandesu već u trećem minutu, pa onda uz pomoć prečke sprečio Dembelea da postigne het-trik na dodavanje Ferana. Nije se dalo Nunu Mendesu, koji je umalo polomio stativu udarcem sa 20 metara kada je otpadak prihvatio Dembele i smestio ga u mrežu za 1:0, a onda je portugalski levi bek i postigao gol u 55. minutu, poništen zbog minimalnog ofsajda. Jedan pokušaj Ferana Tores sa distance proleteo je tik pored samog roglja Slovanovog gola.
Nabrajamo samo šanse, a gde su tek golovi? Našao se Dembele gre treba u 23. minutu da glavom pošalje loptu u gol nakon udarca Droa, dva puta je idealno centrirao Feranu Toresu, a onaj gol za petardu posebno će se pamtiti, jer ga je junak finala Mundijala postigao – potkolenicom.
Smeje se Feran u Parizu, dobio je šta je hteo, pronašao je sreću kod Luisa Enrikea – mada ni Barselona baš ne tuguje za njim, dok Rafinja u špicu igra u senzacionalnoj formi – dao je čovek već pet golova na četiri meča u novom dresu, a četvrti je bio spektakularan, posle veleslaloma Aklijuša. Dva puta je za Barselonu postizao po dva gola u mečevima Lige šampiona, ovo mu je prvi het-trik u elitnom takmičenju. Upravo je gol Fabijana Ruiza iz 88. minuta omogućio Parižanima da preteknu Barselonu i osame se već sada na prvom mestu na tabeli, a (save the date) 20. oktobra će PSŽ i Barselona igrati derbi kompletne ligaške faze takmičenja.
Na kraju je Slovan pokazao da će imati šta da pokaže u okršajima sa sebi ravnopravnima i da bi ove sezone, za razliku od pretprošle, mogao i da osvoji neki bod u ligaškoj fazi najjačeg kontinentalnog takmčenja. Kamarin potez, kada je kao Brzi Gonzales protutnjao pored Zabarnjija i zakucao loptu u mrežu jedan je od onih sa ove utakmice koje vredi pogledati.
LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Utorak
AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)
/Marin 21/
Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)
/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/
Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)
/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/
Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)
/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/
Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)
/Haland 47, 90+1/
Lil - Betis 2:3 (2:1)
/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/
Sreda
Barselona - Fajenord 5:1 (2:0)
/Rafinja 3, 57, Adejemi 22, Jamal 77, Žezus 85 - Steijn 82/
Štutgart - Viking 3:1 (3:1)
/Demirović 20, 26, 32 - Tripić 22/
Liverpul - Atletiko Madrid 2:1 (1:1)
/Soboslaj 40, MekAlister 50 - Ljorente 17/
Napoli - Arsenal 0:1 (0:0)
/Edegor 75/
PSŽ - Slovan Bratislava 6:1 (3:0)
/Dembele 17, 23, Feran Tores 31, 47, 57, Ruiz 88 - Kamara 59/
Sporting . Galatasaraj 3:1 (1:1)
/Katamo 27, Suarez 57 pen, Zalazar 63 - Inasio 5 ag/
Četvrtak
18.45: (3,15) Fenerbahče (3,45) Roma (2,25)
18.45: (1,43) PSV (4,60) Šahtjor (7,25)
21.00: (1,10) Bajern (10,0) Bode/Glimt (16,0)
21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)
21.00: (1,10) Manečster Junajted (11,0) Sabah (18,0)
21.00: (2,60) Slavija (3,35) Lans (2,70)
***Kvote su podložne promenama