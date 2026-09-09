Dembele dva, pa Feran tri, a moglo je i 10! Mučeni Slovan na pogrešnom mestu u pogrešno vreme

Em je koliko juče skraćena lista kandidata za Zlatnu loptu, a to kao da je posebno motivisalo njenog aktuelnog vlasnika, Usmana Dembelea. Da odmah razjasnimo, jeste on bio politički korektan u nedavnoj izjavi na tu temu, izuzevši sebe sa spiska favorita za njeno osvajanje, niti bi je mogao dobiti za performans protiv šampiona Slovačke, sve i da mu je sam zabio pet golova – a, nije bio mnogo daleko od toga – ali, proradila je ’zver’ u njemu koju očito posebno budi elitno evropsko takmičenje (u jednom momentu, pre nego se razgoropadio Feran Tores, osam od poslednjih 11 golova šampiona Evrope u Ligi šampiona bilo je njegovo delo) i Svetozar Marković i njegovi saigrači iz odbrane gostiju mogli su samo da statiraju u demonstraciji sile – 6:1 (3:0).

Kao što rekosmo, na poluvremnu je na semaforu pisalo 3:0, a moglo je makar duplo više. Ostavio je Luis Enrike na klupi kapitena Markinjosa, pa Kvarackeliju, Duea, Žoaa Nevesa, šansu su od starta dobili dete Dro Fernandes, Zabarnji, Aklijuš, Feran Tores, a njegova ekipa od starta je krenula silovito. Da stvar bude gora po četu Jaje Turea, njihova je ideja bila zdrava i plemenita, pokušali su da igraju fudbal do noge, nisu se povukli u niski blok - donekle baš kao nagrada za to, a donekle kao potvrda izuzetnih individualnih kvaliteta Sulejmana Kamare (zapamtite to ime) stići će nešto kasnije počasni pogodak – ali, kad se mašina upalila, mogli su samo da se mole za milost favorita.