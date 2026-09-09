Teniski svet ima novu kraljicu – Elenu Ribakinu

Kada u ponedeljak izađe nova VTA lista, teniski svet će i zvanično dobiti novu tenisku kraljicu. Na tronu će sedeti Elena Ribakina, koja je to zaslužila današnjim probojem u polufinale US opena.

Ruskinja rođena u Moskvi, a koja od 2018. godine igra pod zastavom Kazahstana, smeniće sa trona Beloruskinju Arinu Sabalenku, koja neće ostati na prvom mestu svetske liste čak i ako osvoji turnir u Njujorku.