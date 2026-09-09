Teniski svet ima novu kraljicu – Elenu Ribakinu
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Vreme čitanja: 1min | sre. 09.09.26. | 21:41
Ruskinja sa kazahstanskim pasošem smenila Arinu Sabalenku
Kada u ponedeljak izađe nova VTA lista, teniski svet će i zvanično dobiti novu tenisku kraljicu. Na tronu će sedeti Elena Ribakina, koja je to zaslužila današnjim probojem u polufinale US opena.
Ruskinja rođena u Moskvi, a koja od 2018. godine igra pod zastavom Kazahstana, smeniće sa trona Beloruskinju Arinu Sabalenku, koja neće ostati na prvom mestu svetske liste čak i ako osvoji turnir u Njujorku.
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Ribakina je danas u četvrtfinalu turnira eliminisala Ćinven Ženg sa 3:6, 6:1, 6:4 i time došla do 8.661 boda na svetskoj listi, što je nedostižno za Sabalenku čak i sa osvojenim trofejom, jer ona samo brani bodove iz prošle godine, kada je bila šampionka turnira.
Prvi put u karijeri Ribakina će se naći na prvom mestu VTA liste, sa 27 godina. Ipak, ovo je njena sjajna godina, koju je otvorila osvajanjem Australijan opena, što joj je druga grend slem titula. Posle toga igrala je finale u Indijan Velsu i Torontu, osvojila turnir u Štutgartu, a sada je stigla do polufinala US opena, gde će joj protivnica biti pobednica meča Gof – Andrejeva.