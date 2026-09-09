Frka u Totenhemu: Mudrik dva meseca van terena!
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Vreme čitanja: 1min | sre. 09.09.26. | 21:39
Ukrajinac se povredio na treningu
Taman što se vratio na teren posle skoro dve godine suspenzije, Mihajlo Mudrik se povredio i moraće van terena verovatno oko dva meseca!
Ukrajinski reprezentativac povredio se na treningu, a prvi rezultati nisu dobri jer su pokazali kidanje ligamenta u skočnom zglobu, zbog čega će morati da nosi i zaštitnu čizmu.
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Mudrik je u Spurse stigao iz Čelsija na jednogodišnju pozajmicu poslednjeg dana prelaznog roka, uz opciju kupovine od 87.000.000 evra koja nije obavezna. On je za Totenhem debitovao u 74. minutu tokom susreta sa Notingem Forestom (0:0), što mu je bio prvi nastup još od novembra 2024. godine.
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Dobra vest za Roberta de Zerbija je što posle naredne sedmice sledi tronedeljna reprezentativna pauza, pa će dobar deo oporavka proći mimo klupskih akcija. Doduše, bilo je očekivano da Mudrik dobije poziv za reprezentaciju Ukrajine...
Podsetimo, Mudrik je bio suspendovan od decembra 2024. pošto je bio pozitivan na nedozvoljenu supstancu meldonijum, ali mu je u julu ove godine dozvoljeno da se vrati na teren.
De Zerbi je rekao da veruje u Ukrajincu, ali da je svestan da će biti potrebno vreme dok uhvati takmičarski ritam.