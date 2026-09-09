Frka u Totenhemu: Mudrik dva meseca van terena!

Subota, 18.30: (2,05) Totenhem (3,45) Everton (3,60)

Mudrik je u Spurse stigao iz Čelsija na jednogodišnju pozajmicu poslednjeg dana prelaznog roka, uz opciju kupovine od 87.000.000 evra koja nije obavezna. On je za Totenhem debitovao u 74. minutu tokom susreta sa Notingem Forestom (0:0), što mu je bio prvi nastup još od novembra 2024. godine.

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Dobra vest za Roberta de Zerbija je što posle naredne sedmice sledi tronedeljna reprezentativna pauza, pa će dobar deo oporavka proći mimo klupskih akcija. Doduše, bilo je očekivano da Mudrik dobije poziv za reprezentaciju Ukrajine...