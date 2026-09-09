Olimpijakos smenio Mendilibara, ali ne odustaje od Španaca – stiže Alguasil

Prvo Mendilibar. Smenjen je posle dve i po godine u Olimpijakosu. Klubu je doneo najveći uspeh u istoriji – trofej Lige konferencije 2024. godine, kada je u finalu pobeđena Fjorentina. Pored toga, španski strateg je osvojio i jednu titulu prvaka Grčke, jedan Kup i jedan Superkup. Ipak, ova sezona je počela loše za crveno-bele. Ceh je već platio sportski direktor Darko Kovačević, a danas, očekivano, Hoze Mendilibar.

Novi trener Olimpijakosa je legenda Real Sosijedada. Imanol Alguasil je najpre najveći deo igračke karijere proveo u klubu iz San Sebastijana, a onda je i kao trener prošao ceo razvojni put, vodeći mlađe kategorije, pa B tim, pa bio asistent, da bi na kraju postao šef struke seniorskog sastava i predvodio ga skoro sedam godina, na 330 utakmica. Najveći uspeh mu je osvojen Kup Španije 2020. godine.

Pre nego što je otišao iz San Sebastijan, Alguasil je pet puta zaredom uspevao da izvede Real Sosijedad na evropsku scenu, što je apsolutno fantastičan rezultat za takav klub.

Na proleće 2025. Alguasil je objavio da odlazi iz Real Sosijedada, preuzeo je AL Šabab u Saudijskoj Arabiji, ali tamo nije potrajao, smenjen je posle šest meseci zbog loših rezultata.

Da li je Imanol Alguasil trenerska endemska biljka, koja može da uspe samo u dobro poznatoj, domaćoj sredini, pokazaće rezultat u Atini.