Norvežani sa dva kluba u Ligi šampiona – da, moguće je! Bode Glimt podelio ćuške i približio se eliti (VIDEO)

Liga šampiona iscrpela je Bode Glimt, blago mu je poremetila fokus. Taman toliko da u ponekoj norveškoj krivini prokliza i ostane bez titule. Došao mu je glave poraz od Volerenge, šampionski pehar predat je Vikingu. Ali, nisu u Arktičkom krugu pravili nepotrebnu buku, nisu dramili, iako ulog nije bio mali. Morali su da krenu stazom koja nije šampionska, zapao im je teži put. Pregrmeli su Union Sen Žiluaz, dobili su spektakularan dvomeč u kvalifikacijama za društvo najboljih, da bi u prvoj utakmici plej-ofa nadigrao NEC u Najmehenu i stekao više nego pristojan kapital – 3:1 (2:0).

Nestvarne dve sezone u evrokupovima imao je Bode Glimt. Nakon što je proćerdao prednost u revanšu plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona i ispao od Crvene zvezde, dogurao je do polufinala Lige Evrope. Bilo je i tada sumnjičavih, ali su brzo i oni utihnuli, jer je već idućeg leta prvi put u istoriji ušao među elitno društvo. Ne da bi bio puki statista, nego da se nadmeće, da pokaže zube. Otkinuo je bod Totenhemu, pa Borusiji Dortmund, tukao je Mančester Siti i Atletiko Madrid, i plasirao se u nokaut fazu. U njoj je po nosu dobio Inter, da bi timu Kjetila Knutsena na put stao lisabonski Sporting.

Bode Glimt je jednom nogom zagazio u elitu, čuće se i ove jeseni i zime prepoznatljivi tonovi na krajnjem severu Norveške. Šuštaće mušema, vrlo verovatno. Ali, možda neće samo na Aspmira stadionu. Norvežani sa dva kluba u Ligi šampiona – da, moguće je! Viking je sinoć odigrao 2:2 sa Dinamom u Zagrebu, nisu male šanse dveju ekipa iz te skandinavske zemlje da naprave podvig. Reprezentacija u četvrtfinalu Mundijala, potencijalno dva kluba među 36 u Ligi šampiona. Ništa tu više nije slučajnost. NEC je stradao u Holandiji, mogao je i gore da prođe, živnuo je tek pred kraj. Možda u Bode Glimtu nemaju nekoga toliko tehnički potkovanog kao što je Dušan Tadić, ali imaju uhodanu ekipu, imaju sistem i tačno znaju šta rade i kako se prolazi kroz kvalifikacije. Opekli su se nekoliko puta, međutim, ta vremena i porazi na Maksimiru i Marakani su prošlost. Bode Glimt se vinuo do nemalih visina, postao je ozbiljan faktor u evropskom fudbalu. Gol iz igre – može. Gol iz penala – može. Gol posle prekida – može. Bode Glimt je domonstrirao sve. Kontranapadima je pravio ogromne probleme holandskom klubu, tako je uostalom i poveo. Sondre Fet uzeo je loptu na svojoj polovini, munjevito su se transformisali gosti, očas posla stigli do suparničkog kaznenog prostora i mreža se zatresla. Loptu u nju je smestio čovek koji ju je oteo i započeo akciju.

I onda majstorija Olea Blomberga. Okrenuo je Tobijasa Storma u šesnaestercu, kao da ovog nije ni bilo. Pokupio ga je sa leđa i dileme nije bilo – penal. Andreas Helmersen namestio je loptu na belu tačku u završnici prvog poluvremena i matirao je Gonzala Kretasa. Tada i početkom drugog poluvremena NEC nije znao gde udara, sve oko njega se rušilo…

Izašli su domaći fudbaleri iz svlačionice i odmah primili treći. Haitam Alesami je sve nadskočio i glavom sproveo loptu u mrežu. NEC je bio na konopcima, mogao je Bode Glimt da mu zada još jedan udarac i obori ga na patos. Nije to uradio, došao je holandski tim do vazduha u završnici i oživeo je dvomeč. Adam Taui je promešao po desnom boku, gađao je Dušana Tadića, a on je glavom prebacio na drugu stativu gde je bio Klement Bišof.

NEC je do kraja uspeo i da uzdrma konstrukciju gola, tresla se stativa. Uprkos primljenom golu u završnici, mogu u Bode Glimtu da budu zadovoljni, pa i više od toga. Imaju sve u svojim rukama, a povoljan rezultat sa gostovanja u plej-ofu Lige šampiona nosi i Celje. Klub koji je dve godine zaredom igrao na proleće u Ligi konferencije, odigrao je nerešeno sa Slovanom u Bratislavi – 1:1 (1:1). Bode Glimt i NEC stvorili su sijaset prilika i polušansi, utakmica u Bratislavi nije bila toliko sadržajna. Roman Čerepkaj je prvi došao u poziciju da zatrese mrežu, ali kada je izbio pred golmana slovenačkog kluba – nije bio dovoljno miran i precizan. Otišla je lopta pored stative, da bi deset minuta nakon promašaja uspeo da je smesti u gol. Doduše, uz malo sreće, jer utisak je da ga je Kristijan Martines pogodio…

Išlo se ka tome da Slovan vodi na poluvremenu, ali je domaćin u finišu prvog dela ostavio previše prostora Milotu Avdiliju. Zasekao je sa leve strane u sredinu i sa ivice kaznenog prostora savio veoma lepu kiflu. Pogodio je suprotan ugao, nemoćan je tu bio Dominik Takač. Samo je ulepšao pogodak Celja. Imao je slovenački klub rezultat koji mu odgovara pred revanš, ušao je u drugom delu Andrej Kotnik, izblokiran je i to je bilo sve od iole izglednih šansi u Slovačkoj.