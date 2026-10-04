Belami pecka Dance: Norvežani su jači

Belami se uoči večerašnjeg susreta nije ustručavao da uporedi snagu Danaca i Norvežana, pa je dao prilično jasnu ocenu.

"Norveška ima jači tim od Danske. To pokazuju i rezultati u poslednje dve ili tri godine. I Danska ima dobar tim, ali Norvežani su dostigli nivo na kojem je Danska bila nekada. Norvežani su sada na tom nivou i ne vidim da će se to promeniti u skorijoj budućnosti. Ipak, mislim da će gostovanje Danske u Norveškoj u novembru doneti zanimljivu utakmicu i dobar fudbal", smatra Belami.

20.45: (3,70) Vels (3,65) Danska (1,95)

Velšani imaju jak motiv u Ligi nacija. Izbegnu li da budu poslednji u grupi, biće među povlašćenima na decembarskom žrebu kvalifikacija za Euro 2028.

"Za nas je to ogroman motiv. Osvajanjem novih bodova popravili bismo status pred narednu kampanju, to bi nam zaista pomoglo. Igramo sa timovima iz prvog šešira i bilo bi lepo kada ne bismo morali da igramo sa nekim najjačim. Ne znam kako će na kraju izgledati naša grupa jer smo u baražnoj vatri. Situacije u grupi je eksplozivna između tri tima i Danci će pogledati to i reći, 'nismo tako nešto očekivali'. I mi imamo tri boda, svi osim Portugalaca koji su odmakli i koji će osvojiti grupu ako se ne dogodi neko čudo. Sve je otvoreno i videćemo kako će ići dalje. Možemo li da se nosimo sa dva skandinavska tima? To je cilj", priznao je Belami.

Danska je na Parkenu u prvom meču dva tima bila dominantna i Belami kaže da to mora da se promeni.

"Nismo imali dobru vezu između odbrane i napada, Dancima je bilo lako da nas pritisnu. Rekao sam momcima da ih ne prepoznajem, da to nije ono što obično radimo. Naučili smo mnogo iz tog meča sa Danskom. Imaju dobar tim, ali bilo im je prelako, ne smemo bilo kom da dozvolimo da ima takvo popodne protiv nas", zaključio je selektor Velsa.

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On je najavio sa su promene u odnosu na tim koji je pobedi Norvešku sa 2:1 neminovne, ali nije želeo da kaže koliko će novih igrača početi duel.

Što se tiče Danaca, oni su posle meča sa Portugalijom u malom problemu jer Brajan Rimer neće moći da računa na jednog od najpouzdanijih igrača, Mikela Damsgarda, koji se povredio. Iz istog razloga izostaće i Nikolas Narti.

"Mislili smo da je u pitanju samo jak udarac, ispostavilo se na kraju da je ozbiljnija povreda. Neposredno pred let smo saznali da Mikel neće moći da putuje sa nama. Zato sam morao da pozovem Matijasa Kvistgardena iz Noriča. Pronašao je formu, navikao je na ostrvski fudbal i zna šta ga čeka ako bude dobio šansu da istrči na teren", otkrio je Rimer.

Selektor Danske je zadovoljan jer Kvistgarden može da pokrije više pozicija.

"On može da ima više uloga kada su u pitanju pozicije u napadu. Mogu da ga koristim kao krilo, to je mnogo puta igrao u Brendbiju. Može da igra i kao desetka, ali i kao tipičan napadač", zadovoljan je Rimer.

Što se tiče Damsgarda, šteta je što ne može da igra. On je od meča sa Grčkom u septembru 2025. godine na deset utakmica imao šest golova i četiri asistencije.

"Mikel je dugo pokazivao da je u formi kad igra za Dansku. Postigao je dosta golova, nedostajaće nam, u to nema sumnje. Ipak, on je bio samo jedan od 11 na terenu i mi imamo mnogo dobrih igrača, koji su dobro uklopljeni u tim", zaključio je Rimer.

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DANSKA (): Hermansen - Kristensen, Andersen, Provstgard, Mele - Hjulmand, Hojbjerg - Isaksen, Forholt, Darami - Hojlund.

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 4. KOLO

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GRUPA 2

20.45: (4,05) Grčka (3,90) Nemačka (1,85) MOZZART RELAX

20.45: (1,17) Holandija (8,00) Srbija (19,0) MOZZART RELAX