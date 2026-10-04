Može pažnja da potraje i 90 minuta kad je film zabavan

Od početka ligaške sezone u vazduhu se oseća aroma trijumfa, i ponos cele nacije na izabranike Luisa De la Fuentea. Organizovana su priznanja i špaliri za reprezentativce na prvenstvenim utakmicama, na jedinom otvorenom treningu navijači su čekali svoje ljubimce od sedam ujutru do sedam naveče, a potom je sve kulminiralo u Sevilji i Ovijedu - na dve strane poluostrva i dve idealne pozornice za slavlje šampiona.

„Šta još možemo da osvojimo?“ – pitao je selektora neko od igrača nakon Mundijala. „Sledeću utakmicu, sledeće takmičenje“, odgovorio je De la Fuente. A to je čekalo i preko 40.000 navijača na Ramon Sančes Pishuanu, i skoro 30.000 na Tartijereu. I nisu se razočarali. Ovacije publike su se prenosile na fudbalere, a majstorije sa terena su se opet, kao vibracije u rezonantnoj kutiji, odbijale ka tribinama izazivajući još veće talase oduševljenja. Jedina razlika je u tome što je preminulog vođu reprezentativnih navijača, Manola, poznatog po svom dobošu, sada zamenio trubač iz Malage, Sete Fernandes. A trube i doboši su bili zaduženi i za prvo izvođenje himne dvostrukih svetskih šampiona pred domaćim gledaocima.

Privatna arhiva

Stotine ljudi su prvo u vreloj Sevilji, a potom u kišnom Ovijedu, čekale reprezentativce na aerodromu, pred hotelom i stadionom, skandirajući satima i loveći autogram ili fotografiju sa igračima, ili sa peharom koji je takođe na turneji po Španiji. Još ih je više prošlo kroz fan zone koje su strateški postavljene na prelepi Španski trg u Sevilji i pred samu katedralu u Ovijedu. Najbrojnije grupe navijača su oni sasvim mladi, tinejdžeri i dvadesetogodišnjaci, deo populacije za koju se u poslednje vreme tvrdi da nije u stanju da održi pažnju ni na čemu, pa ni na 90 minuta fudbalske utakmice. Ali, španska reprezentacija je napravila neverovatno uspešnu smenu generacija na terenu i na tribinama, društvene mreže su učinile svoje da ih povežu - a 90 minuta održava pažnju kada je film na terenu zabavan.

„Model je isti, a fudbaleri menjaju dinamiku“, kaže ovih dana španski selektor. „Mnogo improvizuju, imaju raznovrsan repertoar, i uvek čuvaju ponekog keca u rukavu“.

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Tako su u toj zabavnoj igri, prvo stradale komšije iz Hrvatske, a potom i Češka. Inače novi selektor Čeha, Santi Denija, je, kao i De la Fuente, bio dugogodišnji trener mlađih kategorija španskog nacionalnog tima. I premda odlično poznaje sve reprezentativce, nije uspeo da parira svom donedavnom kolegi. Sa druge strane, pokazuje koliko su interesantni španski treneri – i to ne samo klupski, nego i oni koji su uspeli da sagrade reprezentacije koji vladaju Evropom i svetom u svakojakim kategorijama. Kao na primer ekipa U21 koja je sasula 13 golova u mrežu San Marina, ili devojke koje su pre samo nekoliko dana postale svetske prvakinje u kategoriji do 20 godina.