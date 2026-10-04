Žezus: Ronaldo je simbol tima, biće vremena za priču

U susret 4. kola Grupe 4 A divizije Lige nacija sa Norveškom u Portu, tim Žorža Žezusa ulazi sa čelne pozicije i sa maksimalnih devet bodova. Pobeđeni su Vels (1:0), Norveška u Oslu (2:1) i Danska u Kopenhagenu (4:2), tako da je portugalska lađa na pravom kursu za plasman u četvrtfinale takmičenja.

Pobede li ove večeri od 20.45 Norvežane i po drugi put, praktično će jednom nogom već biti u krugu osam najboljih. Naravno, selektor Žorž Žezus je bio u fokusu medija posle incidenta u Kopenhagenu i napuštanja kampa reprezentacije od strane Kristijana Ronalda, pa je pred meč na Dragau morao da odgovara na brojna pitanja u vezi zvezde tima. 20.45: (1,65) Portugalija (4,50) Norveška (4,60) Pre svega, rekao je šta očekuje od meča sa Norvežanima.

"Ono što želim je da pobedimo i praktično se kvalifikujemo za četvrtfinale. Po mogućnosti da igramo kao protiv Danske, kada smo imali momente visokog kvaliteta...To želim najviše, ali u fudbalu često ne dobijete ono što želite. Zato samo želim pobedu Portugalije, da naš tim obezbedi plasman", kaže Žezus. A onda je usledila kanonada pitanja o Ronaldu, prvo o tome da li je otvoren za pomirenje sa njim.

"Iznad svega trebalo bi da se koncentrišemo na nacionalni tim. Naši navijači bi takođe trebalo da budu u skladu sa ciljevima. Ronaldo je simbol reprezentacije i Portugalije. Posle meče, biće dosta vremena za priču o tome".

Neizbežno, morao je da odgovori i na to da li je posle svega kontaktirao Ronalda.

"Ljubav koju tražim je ona koju mora da pokaže neko ko je simbol reprezentacije. Ljubav prema u, ne prema meni. Ja sam deo tim, njegov komandant. Ljubav koju navijači imaju prema svojoj zemlji. Pre nego što sam postao selektor, i ja sam bio veliki navijač reprezentacije. Bilo mi je stalo do uspeha zemlje. Ne lim da se odvajam od bilo čega što je vezano za reprezentaciju", kaže Žezus. ***** MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan! ***** Dalje, novinare je interesovalo da li bi ova situacija sa Ronaldom mogla da utiče na kampanju za Mundijal 2030.

"Neću ništa da iskrivljujem... Mi smo već na putu ka 2030. Fudbal je takav, ide se dan po dan, meč po meč. Ovaj susret je najvažniji, očekuje se da odigramo dobro. Naša želja je da budemo tamo, ali prvi problem je meč sa Norveškom". Dočekao je Žezus i da ga pitaju za Norvežane, za to kako da se suprotstavi njihovoj agresivnoj igri i kako da nadoknadi očiglednu razliku u visini, u skok igri.

"Najteža stvar ja trenera je da reši probleme i pokušam kad ne pobeđuje, da nađe način da to radi na svakoj utakmici. Pobeda u Danskoj me je ispunila ponosom, zbog svega što su igrači uradili, bio sam srećan, ali mogao sam da budem i srećniji. Jasno, imamo prednosti u jednoj, ali nedostatke u drugoj oblasti. Gubimo fizički. Oni imaju petoricu igrača između 188 i 190. Ali mi imamo drugu prednost, nismo visoki, ali smo brzi. Svi naši vezisti su oko 170, ali sa loptom u nogama, teško ih je zadržati. Moramo to da unesemo u našu igru, a i Norvežani već znaju dosta prošle utakmice. Norveška ima jako kvalitetan tim. To sam već rekao igračima. Nekada smo imali visoke igrače, ali nisu imali visok tehnički kvalitet. To nije slučaj danas. Imaju tehniku. Igraćemo da pobedimo, nećemo menjati pristup", zaključio je selektor Portugalije.