Mijailović: Nisam iznenađen kvalitetom ekipe, tri pobede neće promeniti činjenice u vezi sa rosterom

Kako kaže, to nije poremetilo rad kluba.

"Mi unutar kluba nismo dozvolili da nas to poremeti. Znali smo kakav tim sportski sektor želi i u tome su imali i imaju podršku i mene kao predsednika i čitavog Upravnog odbora. Verovali smo u odluke koje donosimo. Ipak, tek smo na početku. Tri pobede ne znače da smo napravili veliku sezonu, ali pokazuju da je pravac kojim smo krenuli dobar."

Smatra predsednik Partizana da nije važna pobeda kao takva, već kako se do nje došlo.

"Rezultat je na kraju ono što se pamti, ali način na koji dolazite do rezultata govori mnogo više o potencijalu ekipe. Već smo imali teške periode u utakmicama, situacije kada rezultat nije išao u našem smeru, ali ekipa nije odustajala. Vidim energiju, zajedništvo, borbenost i veru igrača jednih u druge. Posebno mi se dopada što nema panike kada protivnik napravi seriju ili kada utakmica krene loše. Tim ostaje zajedno i nastavlja da igra. Takav karakter će nam biti veoma potreban jer će tokom sezone sigurno biti i mnogo težih trenutaka."

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Nova ekipa crno-belih se veoma brzo uklopila...

"Nisam iznenađen kvalitetom ekipe, jer smo znali kakve igrače i kakve ljude dovodimo. Nama je to sportski sektor jasno predočio. Kad već pričamo, moram da istaknem posvećenost tome da igrači koji se potpisuju budu kompatibilni. Ono što možda jeste pozitivno iznenađenje, to je brzina kojom su počeli da funkcionišu kao tim. Tokom leta je bilo mnogo promena i potrebno je spojiti različite karaktere i različite košarkaške profile. Očigledno je da su za sada uradili veoma dobar posao. Ipak, prava hemija se ne meri samo kada pobeđujete. Ona se vidi kada dođu porazi, povrede i teški periodi. Zato ćemo mnogo više o ovom timu znati za nekoliko meseci nego što znamo danas."

Tu je u poruka za navijače...

"Navijači Partizana poseduju košarkaško znanje. Opet, njihova ogromna strast im daje za pravo da očekuju mnogo, ali i da nekada budu i razočarani, iako je šamar realnosti u pitanju. To je deo veličine ovog kluba i deo njegovog identiteta kroz istoriju. Pre početka sezone slušali smo različite procene. Bilo je i onih koji su govorili da je ovo ekipa za Evrokup. Istovremeno smo bili izloženi velikim kritikama i pritiscima zbog odluka koje smo donosili tokom leta. Nismo tada želeli da se sa bilo kim raspravljamo, a ne želimo ni danas. Najbolji odgovor daje se na terenu. Moramo da budemo dovoljno ozbiljni i da razumemo da 3-0 ništa ne garantuje. Sezona je veoma duga i sigurno će doći periodi kada neće sve izgledati ovako dobro"

Nastavlja u istom dahu...

"Pogledajte samo protivnike sa kojima ćemo se suočiti u narednih 5-6 kola Evrolige. Njihove budžete, njihove uspehe u prethodnih 20-30 godina. Svi zaslužuju ogromno poštovanje, ali Partizan ne bi bio Partizan kada bi pred bilo kim ustuknuo. Neka su na papiru i jači, naše je da se borimo, da se na to ne obaziremo i da nastavimo sa dobrim igrama. Naš posao je da ovom timu obezbedimo sve uslove. Da naš tim prema željama struke dodatno ojačamo tamo gde kažu da je potrebno i da iz nedelje u nedelju budemo bolji. Ima ova uprava i drugog posla. Nemojte da nas trenutni rezultati zavaraju, pa da zaboravimo da su naši veliki prioriteti borba za status franšize i rešavanje problema krova nad glavom"

Jedina briga Partizana zasad jeste kratka klupa.

"Tri pobede neće promeniti činjenice u vezi sa našim rosterom. Nećemo donositi odluke ni pod euforijom posle pobeda, niti pod pritiskom posle eventualnih poraza. Nećemo biti mnogo mudri ako potvrdimo da imamo kratku rotaciju i određene probleme sa povredama. To se golim okom vidi. Ali, radi se kao i do sada, struka procenjuje da li se na tržištu pojavio igrač koji kvalitetom i karakterom može stvarno da unapredi ovaj tim. Partizan je na tako nešto spreman da reaguje. Imamo stabilan klub i obezbeđen budžet, ali ne želimo da trošimo novac samo da bismo rekli da smo na papiru doveli još jednog ili dva igrača," završio je Mijailović.