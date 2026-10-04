Dejvis o periodu u Lejkersima: Zaboravili su me, to shvatam licno
Vreme čitanja: 2min | ned. 04.10.26. | 11:40
U Vašingtonu ga čeka povratak na četvorku, uz Deandrea Ejtona na centarskoj poziciji
Prethodna sezona nije dozvolila Entoniju Dejvisu da u Dalasu pokaže koliko zaista može. Zbog brojnih problema sa povredama odigrao je svega 20 utakmica, najmanje u jednoj sezoni tokom njegove NBA karijere. Iako ga zdravstveni problemi prate praktično od ulaska u ligu, ovoga puta gotovo da nije ni uspeo da uhvati pravi ritam. Sada, pred početak prve pune sezone u Vašingtonu, Dejvis veruje da je vreme da ponovo podseti ligu kakav igrač može da bude.
A deo razloga zbog kojih smatra da u prethodnim godinama nije uvek mogao da pokaže svoje najbolje izdanje pronašao je i u periodu provedenom u Los Anđeles Lejkersima. Jedan od najboljih visokih igrača svoje generacije otvoreno je govorio o tome koliko mu nije prijala stalna uloga centra, ali ni dodatna kilaža koju je morao da nabaci kako bi mogao da se nosi sa mnogo težim igračima od njega.
Izabrane vesti
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
Dejvis je priznao da je u jednom trenutku imao gotovo 122 kilograma, znatno više nego što je navikao tokom karijere, a takva promena nije mu prijala na terenu.
"Uvek sam igrao sa nekih 113-116 kilograma, a te godine sam stigao do 120, možda čak i 122. Nije mi se dopadalo. Govorio sam sebi: ‘Čoveče, ne mogu ovako da igram, osećam se teško’".
Zbog toga je od Lejkersa tražio da mu dovedu još jednog visokog igrača, kako bi mogao više vremena da provodi na svojoj prirodnoj poziciji.
"Tada sam otišao kod njih i rekao da želim još jednog visokog igrača. Ali, jednostavno se nije dogodilo".
Sada bi u Vašingtonu konačno trebalo da dobije upravo ono što je dugo tražio. Uz Deandrea Ejtona na poziciji centra, Dejvis očekuje da će znatno više vremena provoditi na četvorci, a ne krije koliko mu takva postavka odgovara.
"Kada me stavite uz još jednog visokog igrača, to je za mene potpuno drugačija igra. Drugačija je dinamika i veoma sam uzbuđen zbog toga".
U svoju prvu punu sezonu sa Vizardsima ulazi i sa dodatnim motivom. Posle brojnih povreda i perioda u kojem nije uspevao da u kontinuitetu pokaže najbolju verziju sebe, Dejvis smatra da su mnogi zaboravili koliko dominantan može da bude kada je zdrav.
"Ljudi su zaboravili, a ja to shvatam lično. Ove godine sam posebno motivisan".