Dejvis o periodu u Lejkersima: Zaboravili su me, to shvatam licno

Prethodna sezona nije dozvolila Entoniju Dejvisu da u Dalasu pokaže koliko zaista može. Zbog brojnih problema sa povredama odigrao je svega 20 utakmica, najmanje u jednoj sezoni tokom njegove NBA karijere. Iako ga zdravstveni problemi prate praktično od ulaska u ligu, ovoga puta gotovo da nije ni uspeo da uhvati pravi ritam. Sada, pred početak prve pune sezone u Vašingtonu, Dejvis veruje da je vreme da ponovo podseti ligu kakav igrač može da bude.

A deo razloga zbog kojih smatra da u prethodnim godinama nije uvek mogao da pokaže svoje najbolje izdanje pronašao je i u periodu provedenom u Los Anđeles Lejkersima. Jedan od najboljih visokih igrača svoje generacije otvoreno je govorio o tome koliko mu nije prijala stalna uloga centra, ali ni dodatna kilaža koju je morao da nabaci kako bi mogao da se nosi sa mnogo težim igračima od njega.